https://ru.sputnik.md/20210817/sherif-dinamo-zagreb-tiraspolchane-razbivayut-mechty-slavyan-43979346.html

"Шериф" - "Динамо" Загреб: как тираспольчане разбивают мечты славян

"Шериф" - "Динамо" Загреб: как тираспольчане разбивают мечты славян

"Шериф"- "Динамо" Загреб: как тираспольчане разбивают мечты славян

2021-08-17T14:50+0300

2021-08-17T14:50+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 17 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сегодня в Тирасполе большой еврофутбол - стартует плей-офф Лиги чемпионов. "Шериф" готовится к игре с "Динамо" Загреб, а футбольные эксперты делают свои прогнозы.В молдавском футболе только "Шериф" играл в групповой стадии еврокубков и сейчас близится к новой мечте – попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. Тираспольский клуб отыграл квалификационный турнир без поражений. В прошлом туре прошел сербскую "Црвену Звезду" с общим счетом 2:1. До лигочемпионской группы остался один шаг – разрушить планы хорватского "Динамо" Загреб. В интервью корреспонденту Sputnik экс-тренер "Шерифа" Зоран Зекич рассказал, какую мечту южных славян уже разбил приднестровский клуб."У "Динамо" Загреб больше опыта. Они уже столько лет играют в группе Лиги Чемпионов. Хорватская команда серьезная, но "Шериф" тоже показал себя как достойный соперник в игре против "Црвены Звезды". Это был интересный матч для меня и моих земляков. Если бы сербы прошли приднестровскую команду, у нас в бывшей Югославии было бы большое дерби - "Динамо" - "Црвена Звезда". Но я знал, что с "Шерифом" просто не будет", - признался хорват ZZ (так называли Зекича в Тирасполе).Зоран Зекич отлично знаком с молдавским и хорватским футболом. Играл и за, и против "Динамо" Загреб (как тренер "Осиека"), и даже живет неподалеку от тренировочной базы динамовцев."Конечно, буду сегодня следить за игрой. Я ведь сейчас работаю как аналитик на местном телевидении. Не люблю вообще делать прогнозы. Но скажу, что у "Динамо" состав солидный. Это и игроки хорватской сборной. Есть также футболисты сборной Македонии. В общем, просто не будет", - подытожил Зоран Зекич.В общении с журналистами украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб остановился на фланговой атакующей стороне соперника, который пару лет не менял состав и обыграл "Тоттенхэм"."У Загреба очень хорошая линия атаки, нападающий Петкович, который является главным дирижером. Достаточно сильные фланговые игроки, мощные центральные полузащитники, и, конечно, линия обороны, достаточно уверенная, мало пропускает. Нам попался очень серьезный соперник. Но у всех команд есть сильные и слабые стороны. Про сильные я сказал, о слабых не буду. Мы к матчу в течение недели готовились. Я и мой тренерский штаб проанализировали и донесли нашим ребятам все, что нужно было. Осталось выйти на поле и получить удовольствие от такой игры", - подчеркнул Юрий Вернидуб.Первую игру с хорватами пропустит капитан "Шерифа" колумбиец Фрэнк Кастаньеда. По словам Юрия Вернидуба, нет повода для беспокойства - в команде есть достойная замена. Уверенность в своих силах выразил и лидер желто-черных Энрике Луваннор, который трижды играл против "Динамо" (сезоны 2012/13 и 2013/14)."Мы рады, что играем такую важную игру для всех. После матча с "Црвеной Звездой" мы были счастливы. Это нелегко, попасть на такой уровень. Было время поработать, проанализировать соперника. Я верю, что мы сможем хорошо сыграть". – сказал бразильский легионер.Отвечая на вопрос журналиста об уровне соперника, главный тренер "Шерифа" предложил дождаться матча, который и покажет, кто сильнее."Давайте дождемся завтрашнего дня и увидим, как мы можем играть с мячом и без мяча. Загреб - команда достаточно серьезная, но мы тоже провели хороший период. Все ребята готовы и рвутся в бой", - заявил Вернидуб.Свое давнее знакомство с приднестровским клубом подметил и тренер "Динамо" Загреб Дамир Крзнар. Он входил в тренерский штаб хорватских динамовцев в сезоне 2012/2013. Обе дуэли выиграл. Крзнар и сейчас рассчитывает на победу."Шериф" - очень неудобная команда, особенно в атаке. У них есть три исключительных человека, которые могут забить любой команде. Мы постараемся нейтрализовать это с помощью нашей тактики. Они также очень быстры в защите, нас ждет сложный матч, но мы считаем, что наша команда выше классом", - отметил Дамир Крзнар в интервью пресс-службе загребского клуба.Накануне матча хорватские футболисты провели открытую тренировку на главной арене СК "Шериф". На поле не было трех игроков "Динамо": Расмуса Лауритсена, Лирима Кастрати и Арияна Адеми, капитана клуба. Но главный тренер из Загреба выразил надежду, что вернется домой победителем. Футболисты из Тирасполя дали понять, что не упустят шанс разбить еще одну мечту братьев-славян.Матч плей-офф Лиги чемпионов "Шериф" - "Динамо" Загреб стартует сегодня в 22.00 по местному времени.

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тирасполь, шериф, футбол