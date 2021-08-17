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Штормовое предупреждение на севере Молдовы: грозы и шквалистый ветер
Штормовое предупреждение на севере Молдовы: грозы и шквалистый ветер
Штормовое предупреждение на севере Молдовы: грозы и шквалистый ветер
2021-08-17T15:19+0300
2021-08-17T15:44+0300
в молдове
приднестровье
молдова
государственная гидрометеорологическая служба молдовы
штормовое предупреждение
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с атмосферной нестабильностью. Кроме того, предупреждение вынесли и на левом берегу Днестра на 18 августа. Там, по прогнозам синоптиков, также ожидаются обильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер. Спасатели напоминают пешеходам и водителям о том, что нужно быть предельно осторожными. Заранее продумать маршрут движения или, если возможно, осуществить поездку после непогоды.Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.Топ главных фактов о грозе и основные советы:
https://ru.sputnik.md/20210617/chto-nelzya-delat-v-grozu-top-sovetov-photo-grafika-35150956.html
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в молдове, приднестровье, молдова, государственная гидрометеорологическая служба молдовы, штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение на севере Молдовы: грозы и шквалистый ветер

15:19 17.08.2021 (обновлено: 15:44 17.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Caraus Дождь
 Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новое предупреждение о грозах на севере республики.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с атмосферной нестабильностью.

"Сегодня, 17 августа, в период с 18 до 24 часов на северной территории республики ожидаются грозовые дожди с осадками 15-25 литров на квадратный метр и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду", - отметили синоптики.

Кроме того, предупреждение вынесли и на левом берегу Днестра на 18 августа. Там, по прогнозам синоптиков, также ожидаются обильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер.
Спасатели напоминают пешеходам и водителям о том, что нужно быть предельно осторожными. Заранее продумать маршрут движения или, если возможно, осуществить поездку после непогоды.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.
2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 17.06.2021
Что делать в грозу: топ основных советов
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3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.
4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.
6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.
Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.
Топ главных фактов о грозе и основные советы:
© SputnikКак обезопасить себя во время грозы и молнии
Как обезопасить себя во время грозы и молнии - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
© Sputnik
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