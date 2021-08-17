https://ru.sputnik.md/20210817/ssha-vaktsinatsia-covid-19-busternae-doza-preparata-43966051.html

В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата

В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата

В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата

2021-08-17T18:00+0300

2021-08-17T18:00+0300

2021-08-17T18:00+0300

коронавирус

сша

вакцинация

в мире

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В ближайшее время в США станет обязательной вакцинация от коронавируса бустерной дозой препарата. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на официальные лица Администрации президента США Джо Байдена. Дополнительную прививку должны будут поставить те, кто уже прошел полную вакцинацию, передают Известия.Ожидается, что официальное заявление будет сделано на этой неделе. Подобное решение станет свидетельством того, что коронавирусная инфекция в США перешла в разряд эндемических заболеваний.Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после полной иммунизации. Отмечается, что, согласно данным портала, первые бустерные дозы будут колоть не раньше середины сентября.Это объясняется тем, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, должно выдать разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer/BioNTech именно в данный период, передают источники AssociatedPress.

https://ru.sputnik.md/20210711/Pfizer-i-BioNTech-gotovyatsya-predstavit-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19-35449798.html

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сша, вакцинация, в мире