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В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата
В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата
В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата
2021-08-17T18:00+0300
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В ближайшее время в США станет обязательной вакцинация от коронавируса бустерной дозой препарата. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на официальные лица Администрации президента США Джо Байдена. Дополнительную прививку должны будут поставить те, кто уже прошел полную вакцинацию, передают Известия.Ожидается, что официальное заявление будет сделано на этой неделе. Подобное решение станет свидетельством того, что коронавирусная инфекция в США перешла в разряд эндемических заболеваний.Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после полной иммунизации. Отмечается, что, согласно данным портала, первые бустерные дозы будут колоть не раньше середины сентября.Это объясняется тем, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, должно выдать разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer/BioNTech именно в данный период, передают источники AssociatedPress.
https://ru.sputnik.md/20210711/Pfizer-i-BioNTech-gotovyatsya-predstavit-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19-35449798.html
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сша, вакцинация, в мире

В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата

18:00 17.08.2021
162
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дополнительные дозы можно получить через восемь месяцев после полной иммунизации.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В ближайшее время в США станет обязательной вакцинация от коронавируса бустерной дозой препарата. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на официальные лица Администрации президента США Джо Байдена. Дополнительную прививку должны будут поставить те, кто уже прошел полную вакцинацию, передают Известия.
Ожидается, что официальное заявление будет сделано на этой неделе. Подобное решение станет свидетельством того, что коронавирусная инфекция в США перешла в разряд эндемических заболеваний.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
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Pfizer и BioNTech готовятся представить бустерную дозу вакцины от COVID-19
11 июля, 22:00
156
Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после полной иммунизации. Отмечается, что, согласно данным портала, первые бустерные дозы будут колоть не раньше середины сентября.
Это объясняется тем, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, должно выдать разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer/BioNTech именно в данный период, передают источники AssociatedPress.
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