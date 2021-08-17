https://ru.sputnik.md/20210817/transportniki-vlasti-karatelinii-sgovor-43976484.html

Молдавские транспортники: власти закрывают глаза на "картельный сговор"

Молдавские транспортники: власти закрывают глаза на "картельный сговор"

Молдавские транспортники недовольны поправки в закон о нефтепродуктах

2021-08-17T14:39+0300

2021-08-17T14:39+0300

2021-08-17T15:04+0300

экономика

в молдове

молдова

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

дизель

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Союз автоперевозчиков Молдовы (APOTA) выступил против либерализации оптового рынка и продолжения применения формулы, содержащей специальную торговую наценку, в контексте одобрения парламентом в первом чтении поправок в закон о нефтепродуктах. Представители APOTA считают, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и Совет по конкуренции закрывают глаза на "картельный сговор". Таким образом, транспортники решили обратиться к премьер-министру Наталье Гаврилице, вице-премьеру Андрею Спыну, председателю парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Будянски, а также к депутатам, разработавшим закон. Авторы обращения предлагают властям внести еще несколько поправок в закон.Согласно тексту обращения, "на протяжении многих лет операторы нефтяного рынка в Молдове вместе с НАРЭ участвуют в картельных сговорах и поддерживают установление неоправданно высоких цен, при этом отсутствуют признаки честной конкуренции". Как отметили транспортники, такой вывод можно сделать исходя из мониторинга котировок Platts и цен на внутреннем оптовом и розничном рынке."Анализируя средние оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо, публикуемые НАРЭ его годовых отчетах, видно, что колебания котировок на международных рынках сразу же отражаются на внутреннем рынке, когда цены растут. Это отражение иногда превышает процент международных колебаний. А в случае падения или даже обвала международных цен на внутреннем рынке это отражается очень медленно и непропорционально международным ценам", - уточнили представители APOTA. Как уверены автоперевозчики, расчеты показывают, что на протяжении многих лет нефтяные компании получали почти 100% коммерческую надбавку (разница между фактической стоимостью и розничной ценой). Это особенно заметно, когда НАРЭ отвечало за установление максимальных цен.Увеличение торговой надбавкиРанее Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев — с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчета цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

https://ru.sputnik.md/20210811/nare-vysmeyalo-slukhi-o-suschestvovanii-serogo-rynka-nefteproduktov-v-moldove-43807111.html

https://ru.sputnik.md/20210817/zapravky-iz-prodazhi-propal-benzin-43966162.html

https://ru.sputnik.md/20210716/NARE-uvelichilo-torgovuyu-marzhu-dlya-optovoy-prodazhi-topliva-35541391.html

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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин, дизель