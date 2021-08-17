Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210817/tseny-na-stolovyy-vinograd-v-moldove-poshli-vniz-43959015.html
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
2021-08-17T07:30+0300
2021-08-17T09:54+0300
экономика
цены
виноград
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2ef094330478509d32f24ad6883df717.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Со второй декады августа на внутреннем рынке Молдовы появились первые предложения о продаже столового винограда с плантаций открытого грунта. Как сообщил интернет-ресурс EastFruit, в основном в качестве продавцов выступали небольшие фермеры и владельцы приусадебных участков, распространяющие в специализированных группах соцсетей предложения о продаже столового винограда белых сортов малыми партиями (от 5-10 кг) с доставкой покупателю.Диапазон цен на старте продаж этой продукции был 40-45 леев за килограмм. Это столько же, сколько запрашивали у трейдеров-перекупщиков одной-двумя неделями ранее фермеры — мелкооптовые продавцы столового винограда, выращенного в теплицах.Уже к середине августа оптовые цены на виноград лучшего качества (крупный красный и бессемянный) на оптовых рынках городов снизилась до 20-25 леев за килограмм. При этом есть предложение фермерской продукции среднего качества в неавторизованных местах продаж (с автомобилей у обочин дорог) по цене 15-18 леев за килограмм.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-moldove-ozhidayut-urozhay-vinograda-vyshe-proshlogodnego-43800087.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519204_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b6d956250b696711d6242d7aa979db9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, виноград, в молдове

Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз

07:30 17.08.2021 (обновлено: 09:54 17.08.2021)
167
© Sputnik / Evghenii PanasencoВиноград
Виноград - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
К середине августа цена на виноград лучшего качества на оптовых рынках молдавских городов снизилась до 20-25 леев за килограмм.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Со второй декады августа на внутреннем рынке Молдовы появились первые предложения о продаже столового винограда с плантаций открытого грунта. Как сообщил интернет-ресурс EastFruit, в основном в качестве продавцов выступали небольшие фермеры и владельцы приусадебных участков, распространяющие в специализированных группах соцсетей предложения о продаже столового винограда белых сортов малыми партиями (от 5-10 кг) с доставкой покупателю.
Виноградная гроздь - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Экономика
В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего
11 августа, 14:00
201
Диапазон цен на старте продаж этой продукции был 40-45 леев за килограмм. Это столько же, сколько запрашивали у трейдеров-перекупщиков одной-двумя неделями ранее фермеры — мелкооптовые продавцы столового винограда, выращенного в теплицах.

"Помимо всего прочего стоит отметить, что в первой половине августа на молдавском плодово-ягодном рынке слишком много товарных конкурентов: от ежевики, малины и земляники до сливы и летних яблок. На фоне низкой покупательной способности населения продать дорого столовый виноград, воспринимаемый массовым потребителем как осенний продукт, очень сложно", - отмечает EastFruit.

Уже к середине августа оптовые цены на виноград лучшего качества (крупный красный и бессемянный) на оптовых рынках городов снизилась до 20-25 леев за килограмм. При этом есть предложение фермерской продукции среднего качества в неавторизованных местах продаж (с автомобилей у обочин дорог) по цене 15-18 леев за килограмм.
200000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:49Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
10:33Обращение Януковича к украинцам
10:19Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
09:58После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
09:44Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы
09:18Где в Кишиневе 17 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
08:46Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:30Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
08:00Крузе: YouTube – это работа
07:30Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
07:00Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
00:03Погодные рекорды Молдовы 17 августа
Вчера"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России
ВчераРухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
ВчераКабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
ВчераВзлет цен: на Украине подорожали продукты
ВчераСоциальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана
ВчераЧебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
ВчераСтрашная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой