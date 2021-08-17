https://ru.sputnik.md/20210817/tseny-na-stolovyy-vinograd-v-moldove-poshli-vniz-43959015.html
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
2021-08-17T07:30+0300
2021-08-17T07:30+0300
2021-08-17T09:54+0300
экономика
цены
виноград
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Со второй декады августа на внутреннем рынке Молдовы появились первые предложения о продаже столового винограда с плантаций открытого грунта. Как сообщил интернет-ресурс EastFruit, в основном в качестве продавцов выступали небольшие фермеры и владельцы приусадебных участков, распространяющие в специализированных группах соцсетей предложения о продаже столового винограда белых сортов малыми партиями (от 5-10 кг) с доставкой покупателю.Диапазон цен на старте продаж этой продукции был 40-45 леев за килограмм. Это столько же, сколько запрашивали у трейдеров-перекупщиков одной-двумя неделями ранее фермеры — мелкооптовые продавцы столового винограда, выращенного в теплицах.Уже к середине августа оптовые цены на виноград лучшего качества (крупный красный и бессемянный) на оптовых рынках городов снизилась до 20-25 леев за килограмм. При этом есть предложение фермерской продукции среднего качества в неавторизованных местах продаж (с автомобилей у обочин дорог) по цене 15-18 леев за килограмм.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-moldove-ozhidayut-urozhay-vinograda-vyshe-proshlogodnego-43800087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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цены, виноград, в молдове
Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
07:30 17.08.2021 (обновлено: 09:54 17.08.2021)
К середине августа цена на виноград лучшего качества на оптовых рынках молдавских городов снизилась до 20-25 леев за килограмм.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik.
Со второй декады августа на внутреннем рынке Молдовы появились первые предложения о продаже столового винограда с плантаций открытого грунта. Как сообщил интернет-ресурс EastFruit
, в основном в качестве продавцов выступали небольшие фермеры и владельцы приусадебных участков, распространяющие в специализированных группах соцсетей предложения о продаже столового винограда белых сортов малыми партиями (от 5-10 кг) с доставкой покупателю.
Диапазон цен на старте продаж этой продукции был 40-45 леев за килограмм. Это столько же, сколько запрашивали у трейдеров-перекупщиков одной-двумя неделями ранее фермеры — мелкооптовые продавцы столового винограда, выращенного в теплицах.
"Помимо всего прочего стоит отметить, что в первой половине августа на молдавском плодово-ягодном рынке слишком много товарных конкурентов: от ежевики, малины и земляники до сливы и летних яблок. На фоне низкой покупательной способности населения продать дорого столовый виноград, воспринимаемый массовым потребителем как осенний продукт, очень сложно", - отмечает EastFruit.
Уже к середине августа оптовые цены на виноград лучшего качества (крупный красный и бессемянный) на оптовых рынках городов снизилась до 20-25 леев за килограмм. При этом есть предложение фермерской продукции среднего качества в неавторизованных местах продаж (с автомобилей у обочин дорог) по цене 15-18 леев за килограмм.