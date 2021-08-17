https://ru.sputnik.md/20210817/vaktsinatsiya-inostrannykh-studentov-v-rf-lavrov-poobeschal-reshit-problemu-43979736.html
Вакцинация иностранных студентов в РФ: Лавров пообещал решить проблему
Вакцинация иностранных студентов в РФ: Лавров пообещал решить проблему
Когда решится проблема вакцинации иностранных студентов в России
2021-08-17T15:40+0300
2021-08-17T15:40+0300
2021-08-17T15:45+0300
россия
в мире
студенты
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России, сообщает РИА Новости.Заявления прозвучали во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, планируется ли делать российские вакцины иностранным студентам.Министр признался, что удивлен вопросу. "Я исхожу из того, что всем нужно такую возможность предлагать", - добавил глава МИД.Как пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие во встрече, есть юридический нюанс. "У нас, к сожалению, пока нет нормативно-правовой базы, позволяющей ту вакцину, которая нам поставлена в рамках обязательного медицинского страхования направлять на вакцинацию иностранных лиц", - пояснил Алиханов.
https://ru.sputnik.md/20210809/novye-pravila-dlya-uchaschikhsya-vuzov-rossii-43732238.html
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в мире, студенты
Вакцинация иностранных студентов в РФ: Лавров пообещал решить проблему
15:40 17.08.2021 (обновлено: 15:45 17.08.2021)
Глава МИД России пообещал содействие в том, что касается вакцинации иностранных студентов.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России
, сообщает РИА Новости
.
Заявления прозвучали во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, планируется ли делать российские вакцины иностранным студентам.
"Я считаю, что это какая-то недоработка с нашей стороны... Спасибо, что вы привлекли к этому наше внимание. Это наша недоработка. Я посмотрю, в чем там проблема", - сказал Лавров.
Министр признался, что удивлен вопросу. "Я исхожу из того, что всем нужно такую возможность предлагать", - добавил глава МИД.
Как пояснил губернатор Калининградской области
Антон Алиханов, принимающий участие во встрече, есть юридический нюанс. "У нас, к сожалению, пока нет нормативно-правовой базы, позволяющей ту вакцину, которая нам поставлена в рамках обязательного медицинского страхования направлять на вакцинацию иностранных лиц", - пояснил Алиханов.