https://ru.sputnik.md/20210817/vaktsinatsiya-inostrannykh-studentov-v-rf-lavrov-poobeschal-reshit-problemu-43979736.html

Вакцинация иностранных студентов в РФ: Лавров пообещал решить проблему

Вакцинация иностранных студентов в РФ: Лавров пообещал решить проблему

Когда решится проблема вакцинации иностранных студентов в России

2021-08-17T15:40+0300

2021-08-17T15:40+0300

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россия

в мире

студенты

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России, сообщает РИА Новости.Заявления прозвучали во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, планируется ли делать российские вакцины иностранным студентам.Министр признался, что удивлен вопросу. "Я исхожу из того, что всем нужно такую возможность предлагать", - добавил глава МИД.Как пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие во встрече, есть юридический нюанс. "У нас, к сожалению, пока нет нормативно-правовой базы, позволяющей ту вакцину, которая нам поставлена в рамках обязательного медицинского страхования направлять на вакцинацию иностранных лиц", - пояснил Алиханов.

https://ru.sputnik.md/20210809/novye-pravila-dlya-uchaschikhsya-vuzov-rossii-43732238.html

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в мире, студенты