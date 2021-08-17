https://ru.sputnik.md/20210817/virusy-doloy-uchenye-rasskazali-kak-smyt-ikh-s-ruk-43993537.html

Вирусы - долой: ученые рассказали, как смыть их с рук

Вирусы - долой: ученые рассказали, как смыть их с рук

Как мыть руки, чтобы смыть коронавирус

2021-08-17T23:00+0300

2021-08-17T23:00+0300

2021-08-17T23:00+0300

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Американские ученые построили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Результаты показали, что мельчайшие частицы, такие как вирусы и бактерии, вымываются из микроскопических углублений на поверхности кожи только через 20 секунд интенсивного трения влажных ладней друг о друга. Статья опубликована в журнале Physics of Fluids Американского института физики, передает РИА Новости.Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса до сих пор не была изучена. Исследователи из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом построили модель, отражающую ключевой механизм мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого такие частицы, как вирусы и бактерии, смываются с рук.Математическая модель основана на взаимодействии двух волнистых поверхностях, которые движутся друг относительно друга в двух измерениях, в то время как между ними находится тонкая пленка жидкости. Частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в потенциальных ямках, и чтобы извлечь их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой.Авторы отмечают, что более сильный поток легче удаляет частицы, а его сила зависит от скорости движения рук."По сути, сила потока — это характеристика сил, действующих на частицы, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова Пола Хаммонда. — Оценивая силу потока вы сможете понять, как движутся частицы, и выяснить, удаляются ли они".Ученый сравнивает мытье рук с процессом стирания пятна грязи с ткани: чем быстрее движение, тем больше вероятность, что грязь вылезет наружу.Результаты модели показали, что требуется около 20 секунд энергичного движения, чтобы смыть с рук потенциальные вирусы и бактерии. Это полностью согласуется с рекомендациями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в которых указано на необходимость мыть руки под краном не менее 20 секунд.Хаммонд отмечает, что его модель — чисто физическая, она не учитывает химические и биологические процессы, происходящие при использовании мыла. Однако ученый уверен, что выявленные физические механизмы позволят производителям косметики и бытовой химии создать более эффективные и экологически чистые моющие средства и антисептики.

https://ru.sputnik.md/20200525/Eksperiment-dokazal-chto-myte-ruk-snizhaet-risk-zarazheniya-koronavirusom-30353370.html

https://ru.sputnik.md/20200805/dezinfitsiruem-pravilno-kak-obrabotat-ruki-sanitayzerom-31177760.html

https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html

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в мире