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Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
Видео: опытный образец военного самолета разбился в Подмосковье
2021-08-17T12:43+0300
2021-08-17T12:43+0300
россия
крушение
самолет
жертвы
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.По имеющейся информации, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Трагедия произошла в полутора километрах от полосы. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-samolet-padenie-dom-chetire-cheloveka-pogibli-43336019.html
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крушение, самолет, жертвы

Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео

12:43 17.08.2021
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© United Aircraft Corporation / Перейти в фотобанкВторой полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© United Aircraft Corporation
/
Перейти в фотобанк
В результате трагедии трое членов экипажа погибли.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.
По имеющейся информации, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
"Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла в полутора километрах от полосы. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.
Самолет упал на жилой дом на западе Украины - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли
28 июля, 15:46
778
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
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