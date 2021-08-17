https://ru.sputnik.md/20210817/voennii-samolet-razbilsya-podmoskovie-43974632.html
Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
Видео: опытный образец военного самолета разбился в Подмосковье
2021-08-17T12:43+0300
2021-08-17T12:43+0300
2021-08-17T12:43+0300
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жертвы
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.По имеющейся информации, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Трагедия произошла в полутора километрах от полосы. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-samolet-padenie-dom-chetire-cheloveka-pogibli-43336019.html
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крушение, самолет, жертвы
Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
В результате трагедии трое членов экипажа погибли.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik.
В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости
.
По имеющейся информации, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
"Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла в полутора километрах от полосы. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.