https://ru.sputnik.md/20210817/voennii-samolet-razbilsya-podmoskovie-43974632.html

Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео

Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео

Видео: опытный образец военного самолета разбился в Подмосковье

2021-08-17T12:43+0300

2021-08-17T12:43+0300

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россия

крушение

самолет

жертвы

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.По имеющейся информации, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Трагедия произошла в полутора километрах от полосы. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-samolet-padenie-dom-chetire-cheloveka-pogibli-43336019.html

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крушение, самолет, жертвы