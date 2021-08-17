https://ru.sputnik.md/20210817/vrach-revaktsinatia-raznye-preparati-43967453.html

Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами

Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами

Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами

2021-08-17T10:19+0300

2021-08-17T10:19+0300

2021-08-17T10:23+0300

коронавирус

россия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Эффективная ревакцинация от коронавируса возможна любым препаратом. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против COVID-19 другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, врач отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2.У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма."То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, не важно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", - добавил эксперт.По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html

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россия, вакцинация