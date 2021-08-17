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Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
2021-08-17T10:19+0300
2021-08-17T10:23+0300
коронавирус
россия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Эффективная ревакцинация от коронавируса возможна любым препаратом. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против COVID-19 другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, врач отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2.У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма."То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, не важно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", - добавил эксперт.По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html
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россия, вакцинация

Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами

10:19 17.08.2021 (обновлено: 10:23 17.08.2021)
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© REUTERS / DADO RUVICФлаконы с надписью вакцина против коронавируса «AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson, Sputnik V (COVID-19)»
Флаконы с надписью вакцина против коронавируса «AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson, Sputnik V (COVID-19)» - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Хорошим моментом для ревакцинации является период, когда отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Эффективная ревакцинация от коронавируса возможна любым препаратом. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.
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Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против COVID-19 другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, врач отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2.
"В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", - сказал он.
У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма.
"То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, не важно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", - добавил эксперт.
По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19.
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