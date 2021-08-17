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Вузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места
Вузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места
Приемная кампания в университеты Молдовы
2021-08-17T19:02+0300
2021-08-17T19:02+0300
общество
в молдове
молдова
приемная комиссия
университет
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Основная приемная кампания в университеты Молдовы завершилась. Для заполнения оставшихся мест молдавские вузы запустили дополнительную кампанию на период 16-26 августа. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований.Как отметили в ведомстве, основная кампания завершилась 12 августа. По ее итогам в вузы на бюджетные места было принято 4170 абитуриентов (83%), 840 мест остались незаполненными. На степень мастера поступило учиться 2944 (96%) человек. Остались невостребованными 137 мест. По данным министерства, наиболее востребованными были следующие специальности: право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные технологии, медицина, стоматология. Свободные бюджетные места остались в следующих учебных заведениях: Государственный университет Молдовы, Государственный педагогический университет имени И. Крянгэ, Государственный университет имени А. Руссо в Бельцах, Государственный Кагульский университет, Государственный аграрный университет, Тараклийский госуниверситет, а также Государственные университеты в Комрате и Тирасполе.
https://ru.sputnik.md/20210719/postuplenie-2021-nachalsya-priem-dokumentov-v-vuzy-moldovy-35578955.html
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в молдове, молдова, приемная комиссия, университет

Вузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места

19:02 17.08.2021
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В молдавских университетах осталось большое количество невостребованных бюджетных мест.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Основная приемная кампания в университеты Молдовы завершилась. Для заполнения оставшихся мест молдавские вузы запустили дополнительную кампанию на период 16-26 августа. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований.
Как отметили в ведомстве, основная кампания завершилась 12 августа. По ее итогам в вузы на бюджетные места было принято 4170 абитуриентов (83%), 840 мест остались незаполненными.
Поступление в вузы молдовы 2017 - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы
19 июля, 15:30
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На степень мастера поступило учиться 2944 (96%) человек. Остались невостребованными 137 мест.
По данным министерства, наиболее востребованными были следующие специальности: право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные технологии, медицина, стоматология.

"Больше всего свободных бюджетных мест осталось на специальности по точным наукам, физике, экологии, педагогике, инженерии, аграрному делу", - уточнили в Минобразования.

Свободные бюджетные места остались в следующих учебных заведениях: Государственный университет Молдовы, Государственный педагогический университет имени И. Крянгэ, Государственный университет имени А. Руссо в Бельцах, Государственный Кагульский университет, Государственный аграрный университет, Тараклийский госуниверситет, а также Государственные университеты в Комрате и Тирасполе.
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