https://ru.sputnik.md/20210817/vuzy-moldovy-obyavili-dopolnitelnuyu-priemnuyu-kampaniyu-43990756.html

Вузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места

Вузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места

Приемная кампания в университеты Молдовы

2021-08-17T19:02+0300

2021-08-17T19:02+0300

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общество

в молдове

молдова

приемная комиссия

университет

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Основная приемная кампания в университеты Молдовы завершилась. Для заполнения оставшихся мест молдавские вузы запустили дополнительную кампанию на период 16-26 августа. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований.Как отметили в ведомстве, основная кампания завершилась 12 августа. По ее итогам в вузы на бюджетные места было принято 4170 абитуриентов (83%), 840 мест остались незаполненными. На степень мастера поступило учиться 2944 (96%) человек. Остались невостребованными 137 мест. По данным министерства, наиболее востребованными были следующие специальности: право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные технологии, медицина, стоматология. Свободные бюджетные места остались в следующих учебных заведениях: Государственный университет Молдовы, Государственный педагогический университет имени И. Крянгэ, Государственный университет имени А. Руссо в Бельцах, Государственный Кагульский университет, Государственный аграрный университет, Тараклийский госуниверситет, а также Государственные университеты в Комрате и Тирасполе.

https://ru.sputnik.md/20210719/postuplenie-2021-nachalsya-priem-dokumentov-v-vuzy-moldovy-35578955.html

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в молдове, молдова, приемная комиссия, университет