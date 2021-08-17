https://ru.sputnik.md/20210817/vygoden-li-sandu-vizit-v-moskvu-43996295.html
Выгоден ли Санду визит в Москву
Выгоден ли Санду визит в Москву
Выгоден ли президенту Молдовы Майе Сандув нынешней ситуации визит в Россию.
2021-08-17T22:30+0300
2021-08-17T22:30+0300
2021-08-17T22:30+0300
радио
россия
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b055d8ffe7d27f86e294950e3191c9e6.jpg
Отношения Молдовы и России. Способна ли удивить граждан страны правящая партия "Действие и солидарность" (PAS)? Выгоден ли президенту Молдовы Майе Санду и PAS визит в Москву? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с политическим аналитиком Валентином Крыловым.По его мнению, российская сторона в данном случае будет исходить из текущих событий."Но это даже не главное. А главное – что в итоге? Встреча ради встречи Российской Федерации не нужна. А вот встреча ради встречи для PAS – это маленький плюс", – добавил эксперт.Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс>>>Аналитик предположил, что руководство Российской Федерации согласится на встречу лишь тогда, когда эта встреча будет подготовлена. "То есть надо будет согласовывать какие-то важные решения не на один день, а хотя бы на краткосрочную перспективу. Чтобы за этим решением стояли события на ближайшие несколько лет, как минимум. И в данном случае, если мы говорим о президенте Молдовы, то это по крайней мере на длительность ее мандата на посту главы государства", – заключил Крылов.Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996049_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bed81ca39595a7393418e617c1e93a8a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, видео
Выгоден ли Санду визит в Москву
Политический аналитик Валентин Крылов в комментарии Sputnik предположил, как будут выстраиваться отношения Молдовы и России при власти PAS.
Отношения Молдовы и России. Способна ли удивить граждан страны правящая партия "Действие и солидарность" (PAS)? Выгоден ли президенту Молдовы Майе Санду и PAS визит в Москву? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с политическим аналитиком Валентином Крыловым.
"Думаю, что для PAS такой визит был бы в ее политический актив. То есть они политически заинтересованы в том, чтобы такой визит состоялся, и чтобы президент Молдовы могла встретиться с руководством России", – считает Крылов.
По его мнению, российская сторона в данном случае будет исходить из текущих событий.
"Но это даже не главное. А главное – что в итоге? Встреча ради встречи Российской Федерации не нужна. А вот встреча ради встречи для PAS – это маленький плюс", – добавил эксперт.
Аналитик предположил, что руководство Российской Федерации согласится на встречу лишь тогда, когда эта встреча будет подготовлена. "То есть надо будет согласовывать какие-то важные решения не на один день, а хотя бы на краткосрочную перспективу. Чтобы за этим решением стояли события на ближайшие несколько лет, как минимум. И в данном случае, если мы говорим о президенте Молдовы, то это по крайней мере на длительность ее мандата на посту главы государства", – заключил Крылов.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу
с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.