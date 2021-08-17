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Выгоден ли Санду визит в Москву
Выгоден ли Санду визит в Москву
Выгоден ли президенту Молдовы Майе Сандув нынешней ситуации визит в Россию.
2021-08-17T22:30+0300
2021-08-17T22:30+0300
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Отношения Молдовы и России. Способна ли удивить граждан страны правящая партия "Действие и солидарность" (PAS)? Выгоден ли президенту Молдовы Майе Санду и PAS визит в Москву? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с политическим аналитиком Валентином Крыловым.По его мнению, российская сторона в данном случае будет исходить из текущих событий."Но это даже не главное. А главное – что в итоге? Встреча ради встречи Российской Федерации не нужна. А вот встреча ради встречи для PAS – это маленький плюс", – добавил эксперт.Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс&gt;&gt;&gt;Аналитик предположил, что руководство Российской Федерации согласится на встречу лишь тогда, когда эта встреча будет подготовлена. "То есть надо будет согласовывать какие-то важные решения не на один день, а хотя бы на краткосрочную перспективу. Чтобы за этим решением стояли события на ближайшие несколько лет, как минимум. И в данном случае, если мы говорим о президенте Молдовы, то это по крайней мере на длительность ее мандата на посту главы государства", – заключил Крылов.Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
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россия, молдова, видео

Выгоден ли Санду визит в Москву

22:30 17.08.2021
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Политический аналитик Валентин Крылов в комментарии Sputnik предположил, как будут выстраиваться отношения Молдовы и России при власти PAS.
Отношения Молдовы и России. Способна ли удивить граждан страны правящая партия "Действие и солидарность" (PAS)? Выгоден ли президенту Молдовы Майе Санду и PAS визит в Москву? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с политическим аналитиком Валентином Крыловым.

"Думаю, что для PAS такой визит был бы в ее политический актив. То есть они политически заинтересованы в том, чтобы такой визит состоялся, и чтобы президент Молдовы могла встретиться с руководством России", – считает Крылов.

По его мнению, российская сторона в данном случае будет исходить из текущих событий.
"Но это даже не главное. А главное – что в итоге? Встреча ради встречи Российской Федерации не нужна. А вот встреча ради встречи для PAS – это маленький плюс", – добавил эксперт.
Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс>>>
Аналитик предположил, что руководство Российской Федерации согласится на встречу лишь тогда, когда эта встреча будет подготовлена. "То есть надо будет согласовывать какие-то важные решения не на один день, а хотя бы на краткосрочную перспективу. Чтобы за этим решением стояли события на ближайшие несколько лет, как минимум. И в данном случае, если мы говорим о президенте Молдовы, то это по крайней мере на длительность ее мандата на посту главы государства", – заключил Крылов.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
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