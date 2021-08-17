https://ru.sputnik.md/20210817/vygoden-li-sandu-vizit-v-moskvu-43996295.html

Выгоден ли Санду визит в Москву

Выгоден ли Санду визит в Москву

Выгоден ли президенту Молдовы Майе Сандув нынешней ситуации визит в Россию.

2021-08-17T22:30+0300

2021-08-17T22:30+0300

2021-08-17T22:30+0300

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Отношения Молдовы и России. Способна ли удивить граждан страны правящая партия "Действие и солидарность" (PAS)? Выгоден ли президенту Молдовы Майе Санду и PAS визит в Москву? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с политическим аналитиком Валентином Крыловым.По его мнению, российская сторона в данном случае будет исходить из текущих событий."Но это даже не главное. А главное – что в итоге? Встреча ради встречи Российской Федерации не нужна. А вот встреча ради встречи для PAS – это маленький плюс", – добавил эксперт.Будем дружить точно: Козак и Санду проложили курс>>>Аналитик предположил, что руководство Российской Федерации согласится на встречу лишь тогда, когда эта встреча будет подготовлена. "То есть надо будет согласовывать какие-то важные решения не на один день, а хотя бы на краткосрочную перспективу. Чтобы за этим решением стояли события на ближайшие несколько лет, как минимум. И в данном случае, если мы говорим о президенте Молдовы, то это по крайней мере на длительность ее мандата на посту главы государства", – заключил Крылов.Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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