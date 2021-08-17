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После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
2021-08-17T09:58+0300
2021-08-17T10:18+0300
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. После того, как несколько дней было сложно найти дизель, теперь из продажи на автозаправках пропал и бензин. Об этом сообщают многие водители в социальных сетях. По их данным, на некоторых АЗС склады пусты. По запросу Sputnik Молдова одна из нефтяных компаний подтвердила, что в продаже нет бензина А98, но о причинах пропажи этого продукта из продажи представителям компании ничего не известно. В то же время представители этой компании отметили, что бензин А95 доступен на всех АЗС. Увеличение торговой надбавкиРанее Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
https://ru.sputnik.md/20210813/chto-budet-tsenami-na-benzin-deputaty-utverdili-popravki-43877599.html
https://ru.sputnik.md/20210616/tseny-na-toplivo-novaya-metodologiya-parlikov-35131996.html
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Алина Мунтяну
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в молдове, молдова, бензин

После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин

09:58 17.08.2021 (обновлено: 10:18 17.08.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
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Утро началось с плохих новостей для водителей. Многие из них с утра не смогли заправить авто.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. После того, как несколько дней было сложно найти дизель, теперь из продажи на автозаправках пропал и бензин. Об этом сообщают многие водители в социальных сетях. По их данным, на некоторых АЗС склады пусты.
По запросу Sputnik Молдова одна из нефтяных компаний подтвердила, что в продаже нет бензина А98, но о причинах пропажи этого продукта из продажи представителям компании ничего не известно.
В то же время представители этой компании отметили, что бензин А95 доступен на всех АЗС.

Увеличение торговой надбавки

Ранее Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея.
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Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
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Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
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