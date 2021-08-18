https://ru.sputnik.md/20210818/11-druzey-konstitutsii-kto-v-moldove-pretenduet-na-dolzhnost-sudi-ks-44023339.html

11 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС

11 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС

В Высшем совете магистратуры со второй попытки попытаются назначить судью Конституционного суда. 18.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-18T20:50+0300

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конституционный суд

судья

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) опубликовал список кандидатов на должность судьи Конституционного суда. В него входят 11 человек.На должность судьи КС претендуют преподаватель Теодор Кырнац, судьи Кишиневского суда Георге Балан и Раду Цуркану, экс-судья ВСП Татьяна Рэдукану, специалист Агентства госуслуг Олег Потырнике, начальник отдела исследований и анализа Конституционного суда Мария Струля, судья и член ВСМ Нина Чернат, адвокаты Михай Корж, Илие Ротару, Прокопий Захарие, юрист Михай Петраке.Судья Конституционного суда должен иметь стаж юридической деятельности не менее 15 лет, быть не старше 70 лет. Согласно закону, в Конституционном суде шесть судей, назначаемых сроком на шесть лет. Двое назначаются парламентом, двое - правительством и еще двое - ВСМ.Напоминаем, что пост судьи Конституционного суда стал вакантным после смерти 27 января 2021 года судьи КС Эдуарда Абабея.

https://ru.sputnik.md/20210615/konkurs-na-dolzhnost-novogo-sudi-Konstitutsionnogo-suda-provalilsya-35126516.html

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2021

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конституционный суд, судья, в молдове