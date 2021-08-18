Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210818/11-druzey-konstitutsii-kto-v-moldove-pretenduet-na-dolzhnost-sudi-ks-44023339.html
11 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
11 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
В Высшем совете магистратуры со второй попытки попытаются назначить судью Конституционного суда. 18.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-18T20:50+0300
2021-08-18T20:50+0300
конституционный суд
судья
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31086442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_001e279ba4fe1ca203a4e8626ad138ee.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) опубликовал список кандидатов на должность судьи Конституционного суда. В него входят 11 человек.На должность судьи КС претендуют преподаватель Теодор Кырнац, судьи Кишиневского суда Георге Балан и Раду Цуркану, экс-судья ВСП Татьяна Рэдукану, специалист Агентства госуслуг Олег Потырнике, начальник отдела исследований и анализа Конституционного суда Мария Струля, судья и член ВСМ Нина Чернат, адвокаты Михай Корж, Илие Ротару, Прокопий Захарие, юрист Михай Петраке.Судья Конституционного суда должен иметь стаж юридической деятельности не менее 15 лет, быть не старше 70 лет. Согласно закону, в Конституционном суде шесть судей, назначаемых сроком на шесть лет. Двое назначаются парламентом, двое - правительством и еще двое - ВСМ.Напоминаем, что пост судьи Конституционного суда стал вакантным после смерти 27 января 2021 года судьи КС Эдуарда Абабея.
https://ru.sputnik.md/20210615/konkurs-na-dolzhnost-novogo-sudi-Konstitutsionnogo-suda-provalilsya-35126516.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31086442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2348ba086d09b16616d95cd65c0081a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конституционный суд, судья, в молдове

11 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС

20:50 18.08.2021
98
© Sputnik / Caraus MihaiМантия судьи
Мантия судьи - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Caraus Mihai
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Высшем совете магистратуры со второй попытки попытаются назначить судью Конституционного суда.
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) опубликовал список кандидатов на должность судьи Конституционного суда. В него входят 11 человек.
На должность судьи КС претендуют преподаватель Теодор Кырнац, судьи Кишиневского суда Георге Балан и Раду Цуркану, экс-судья ВСП Татьяна Рэдукану, специалист Агентства госуслуг Олег Потырнике, начальник отдела исследований и анализа Конституционного суда Мария Струля, судья и член ВСМ Нина Чернат, адвокаты Михай Корж, Илие Ротару, Прокопий Захарие, юрист Михай Петраке.
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 15.06.2021
Общество
Конкурс на должность нового судьи Конституционного суда провалился
15 июня, 16:16
217
Судья Конституционного суда должен иметь стаж юридической деятельности не менее 15 лет, быть не старше 70 лет. Согласно закону, в Конституционном суде шесть судей, назначаемых сроком на шесть лет. Двое назначаются парламентом, двое - правительством и еще двое - ВСМ.
Напоминаем, что пост судьи Конституционного суда стал вакантным после смерти 27 января 2021 года судьи КС Эдуарда Абабея.
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:10Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
21:02Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
20:5011 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
20:17Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
19:50Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
19:23Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
19:02О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
18:50Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
18:17Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
18:14Минздрав: в Молдове - резкий скачок новых случаев COVID-19
18:02Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России
17:35Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"
17:23Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом
17:02Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
16:50Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
16:32В классах или онлайн: чего ждать школьникам Кишинева в новом учебном году
16:04От чего зависит тяжесть протекания COVID-19 - ответ специалиста
15:32В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
15:11Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
14:48Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию