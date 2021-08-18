https://ru.sputnik.md/20210818/burya-v-moskve-uragan-sryval-kryshi-v-ostankinskuyu-bashnyu-popala-molniya-44025120.html

Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния

Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния

Видео Буря в Москве ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния

2021-08-18T20:17+0300

2021-08-18T20:17+0300

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В среду вечером в Москве разыгралась настоящая буря: в городе и области ураганный ветер повалил 100 деревьев, повреждены 15 авто, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя. Мэр российской столицы Сергей Собянин также предупредил москвичей о непогоде и попросил быть осторожными.Ливень, гроза, град и ветре с порывами до 25 метров в секунду прогнозируются до утра четверга.Во время бури три молнии попали в Останкинскую телебашню, чуть ранее на башне сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась.Непогода стала причиной задержки либо отмены более 70 рейсов в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах.

https://ru.sputnik.md/20210818/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-groza-44008007.html

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в мире, москва, шторм, погода, буря, ливень