Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210818/burya-v-moskve-uragan-sryval-kryshi-v-ostankinskuyu-bashnyu-popala-molniya-44025120.html
Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
Видео Буря в Москве ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
2021-08-18T20:17+0300
2021-08-18T20:17+0300
россия
в мире
москва
шторм
погода
буря
ливень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44025055_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_f9bbb2f388fdf13eab3478ee3eaee2c1.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В среду вечером в Москве разыгралась настоящая буря: в городе и области ураганный ветер повалил 100 деревьев, повреждены 15 авто, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя. Мэр российской столицы Сергей Собянин также предупредил москвичей о непогоде и попросил быть осторожными.Ливень, гроза, град и ветре с порывами до 25 метров в секунду прогнозируются до утра четверга.Во время бури три молнии попали в Останкинскую телебашню, чуть ранее на башне сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась.Непогода стала причиной задержки либо отмены более 70 рейсов в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах.
https://ru.sputnik.md/20210818/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-groza-44008007.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44025055_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_0720e1b1d3cc7912e948c12fa8341442.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, москва, шторм, погода, буря, ливень

Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния

20:17 18.08.2021
274
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Прохождение атмосферного фронта вызвало в российской столице настоящую бурю.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В среду вечером в Москве разыгралась настоящая буря: в городе и области ураганный ветер повалил 100 деревьев, повреждены 15 авто, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя. Мэр российской столицы Сергей Собянин также предупредил москвичей о непогоде и попросил быть осторожными.Ливень, гроза, град и ветре с порывами до 25 метров в секунду прогнозируются до утра четверга.
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Общество
Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
12:55
765
Во время бури три молнии попали в Останкинскую телебашню, чуть ранее на башне сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась.
"За полтора часа интенсивного дождя выпало 19 миллиметров осадков. В антенную часть башни попало три разряда молнии. Температура воздуха днем поднялась до 31 градуса, а к 17 часам упала до 19 градусов. Шквалистый ветер местами достигал 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Непогода стала причиной задержки либо отмены более 70 рейсов в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"К нам уже подтянулась одна так называемая "засветка", а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга. Поэтому одна сейчас нас накрыла, она прошла, но говорить о том, что сейчас дожди и грозы прошли, и на этом все успокоится, преждевременно",- сообщила Волосюк.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:10Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
21:02Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
20:5011 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
20:17Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
19:50Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
19:23Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
19:02О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
18:50Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
18:17Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
18:14Минздрав: в Молдове - резкий скачок новых случаев COVID-19
18:02Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России
17:35Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"
17:23Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом
17:02Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
16:50Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
16:32В классах или онлайн: чего ждать школьникам Кишинева в новом учебном году
16:04От чего зависит тяжесть протекания COVID-19 - ответ специалиста
15:32В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
15:11Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
14:48Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию