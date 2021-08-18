Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210818/ceban-mery-covid-19-obschestvennii-transport-44007133.html
Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
Профилактические меры COVID-19 в общественном транспорте Кишинева
2021-08-18T12:42+0300
2021-08-18T12:42+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
ион чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44006046_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_1fdaab5f9494dba81800e2141538d841.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Во всех троллейбусах и автобусах, выходящих на линии, постоянно проводят дезинфекцию, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, общая уборка в транспортных средствах проходит два раза в сутки. По его словам, ежедневно дозаторы пополняются дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, а весь персонал получает защитные маски. Напомним, ранее стало известно о росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. В связи с этим в Центре COVID на MoldExpo решили увеличить число мест для зараженных. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с 6 до 12. Также на этой неделе ожидается заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, где проанализируют эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции.
https://ru.sputnik.md/20210817/aeroport-kishinev-ocheredi-registracziya-prodlili-43974305.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44006046_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8f778f0fac1a0aa5c97301094702e5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, ион чебан

Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте

12:42 18.08.2021
166
© Photo : Telegram / Ion CebanДезинфекция троллейбусов и автобусов в Кишиневе
Дезинфекция троллейбусов и автобусов в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Telegram / Ion Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В общественном транспорте стараются обеспечивать безопасное передвижение и минимизировать риски заражения коронавирусом.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Во всех троллейбусах и автобусах, выходящих на линии, постоянно проводят дезинфекцию, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, общая уборка в транспортных средствах проходит два раза в сутки.

Чтобы поддерживать чистую и хорошо проветриваемую среду в течение дня, в конце каждого маршрута все опорные балки, ручки, сидения и двери в салоне регулярно дезинфицируются.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
По его словам, ежедневно дозаторы пополняются дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, а весь персонал получает защитные маски.
Aeroport - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Коронавирус
В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
Вчера, 13:08
844
Напомним, ранее стало известно о росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. В связи с этим в Центре COVID на MoldExpo решили увеличить число мест для зараженных. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с 6 до 12.
Также на этой неделе ожидается заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, где проанализируют эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию
14:28Украинская армия – 2021: вооружение и боеспособность
14:14Исследование: эффективность "Спутника Лайт" составляет 93,5%
13:48Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
13:21Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
12:55Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
12:42Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
12:18В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
11:55В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
11:41Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном
11:13Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"
10:55Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела
10:31В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями
10:09Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:45Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
09:27Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
09:00Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
08:42Пока все спали: сибирская язва в Китае, саммит по Афганистану и ситуация с COVID
08:30Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем
08:00Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину