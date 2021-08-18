https://ru.sputnik.md/20210818/ceban-mery-covid-19-obschestvennii-transport-44007133.html

Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте

Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте

Профилактические меры COVID-19 в общественном транспорте Кишинева

2021-08-18T12:42+0300

2021-08-18T12:42+0300

2021-08-18T12:42+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

ион чебан

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Во всех троллейбусах и автобусах, выходящих на линии, постоянно проводят дезинфекцию, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, общая уборка в транспортных средствах проходит два раза в сутки. По его словам, ежедневно дозаторы пополняются дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, а весь персонал получает защитные маски. Напомним, ранее стало известно о росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. В связи с этим в Центре COVID на MoldExpo решили увеличить число мест для зараженных. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с 6 до 12. Также на этой неделе ожидается заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, где проанализируют эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции.

https://ru.sputnik.md/20210817/aeroport-kishinev-ocheredi-registracziya-prodlili-43974305.html

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2021

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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан