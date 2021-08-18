https://ru.sputnik.md/20210818/ceban-mery-covid-19-obschestvennii-transport-44007133.html
Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
Профилактические меры COVID-19 в общественном транспорте Кишинева
2021-08-18T12:42+0300
2021-08-18T12:42+0300
2021-08-18T12:42+0300
коронавирус
в молдове
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молдова
ион чебан
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Во всех троллейбусах и автобусах, выходящих на линии, постоянно проводят дезинфекцию, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, общая уборка в транспортных средствах проходит два раза в сутки. По его словам, ежедневно дозаторы пополняются дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, а весь персонал получает защитные маски. Напомним, ранее стало известно о росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. В связи с этим в Центре COVID на MoldExpo решили увеличить число мест для зараженных. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с 6 до 12. Также на этой неделе ожидается заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, где проанализируют эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции.
https://ru.sputnik.md/20210817/aeroport-kishinev-ocheredi-registracziya-prodlili-43974305.html
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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан
Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
В общественном транспорте стараются обеспечивать безопасное передвижение и минимизировать риски заражения коронавирусом.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Во всех троллейбусах и автобусах, выходящих на линии, постоянно проводят дезинфекцию, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, общая уборка в транспортных средствах проходит два раза в сутки.
Чтобы поддерживать чистую и хорошо проветриваемую среду в течение дня, в конце каждого маршрута все опорные балки, ручки, сидения и двери в салоне регулярно дезинфицируются.
По его словам, ежедневно дозаторы пополняются дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, а весь персонал получает защитные маски.
Напомним, ранее стало известно о росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. В связи с этим в Центре COVID на MoldExpo решили увеличить число мест для зараженных. Также увеличится количество мест в интенсивной терапии с 6 до 12.
Также на этой неделе ожидается заседание Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, где проанализируют эпидемиологическую ситуацию и риски, связанные с распространением инфекции.