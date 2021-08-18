https://ru.sputnik.md/20210818/chto-obsudili-na-vstreche-glava-mvd-i-zamglavy-dipmissii-ssha-v-moldove-44020497.html

Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове

Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове

Глава МВД встретилась с замглавы дипмиссии США в Молдове

2021-08-18T18:17+0300

2021-08-18T18:17+0300

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общество

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мвд

посольство сша в молдове

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко встретилась в среду с заместителем главы дипломатической миссии США в нашей стране Лорой Хруби. Как сообщает пресс-служба министерства, главной темой обсуждений стала активизация сотрудничества между силовым ведомством Молдовы и посольством Соединенных Штатов. Речь также шла о текущих и будущих проектах повышения продуктивности работы МВД в таких областях, как цифровизация и информационные технологии, управление на границах, управление миграцией и другие специфические области системы внутренних дел. Анна Ревенко поблагодарила Лору Хруби за значительную помощь, оказываемую США молдавскому МВД, а также поддержку в процессе проводимых реформ.

https://ru.sputnik.md/20210818/gavrilitsa-glava-natsbanka-denezhnoya-politika-44011273.html

молдова

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в молдове, молдова, мвд, посольство сша в молдове