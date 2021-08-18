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Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
Глава МВД встретилась с замглавы дипмиссии США в Молдове
2021-08-18T18:17+0300
2021-08-18T18:17+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко встретилась в среду с заместителем главы дипломатической миссии США в нашей стране Лорой Хруби. Как сообщает пресс-служба министерства, главной темой обсуждений стала активизация сотрудничества между силовым ведомством Молдовы и посольством Соединенных Штатов. Речь также шла о текущих и будущих проектах повышения продуктивности работы МВД в таких областях, как цифровизация и информационные технологии, управление на границах, управление миграцией и другие специфические области системы внутренних дел. Анна Ревенко поблагодарила Лору Хруби за значительную помощь, оказываемую США молдавскому МВД, а также поддержку в процессе проводимых реформ.
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в молдове, молдова, мвд, посольство сша в молдове

Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове

18:17 18.08.2021
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© Photo : Ministerul Afacerilor InterneЛора Хруби и Анна Ревенко
Лора Хруби и Анна Ревенко - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Глава молдавского силового ведомства пообщалась с представителем американского посольства в республике.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко встретилась в среду с заместителем главы дипломатической миссии США в нашей стране Лорой Хруби.
Как сообщает пресс-служба министерства, главной темой обсуждений стала активизация сотрудничества между силовым ведомством Молдовы и посольством Соединенных Штатов.

Укрепление молдавско-американского партнерства - важная цель для нас, чтобы мы могли ускорить изменения в сферах деятельности для улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам.

Ana Revenco - Sputnik Молдова
Анна Ревенко
министр внутренних дел Молдовы
Речь также шла о текущих и будущих проектах повышения продуктивности работы МВД в таких областях, как цифровизация и информационные технологии, управление на границах, управление миграцией и другие специфические области системы внутренних дел.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Анна Ревенко поблагодарила Лору Хруби за значительную помощь, оказываемую США молдавскому МВД, а также поддержку в процессе проводимых реформ.
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