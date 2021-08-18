https://ru.sputnik.md/20210818/chto-obsudili-na-vstreche-glava-mvd-i-zamglavy-dipmissii-ssha-v-moldove-44020497.html
Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
Глава МВД встретилась с замглавы дипмиссии США в Молдове
2021-08-18T18:17+0300
2021-08-18T18:17+0300
2021-08-18T18:17+0300
общество
в молдове
молдова
мвд
посольство сша в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44020291_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_83ce54d5aaaf547c49cd17b241df5df2.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко встретилась в среду с заместителем главы дипломатической миссии США в нашей стране Лорой Хруби. Как сообщает пресс-служба министерства, главной темой обсуждений стала активизация сотрудничества между силовым ведомством Молдовы и посольством Соединенных Штатов. Речь также шла о текущих и будущих проектах повышения продуктивности работы МВД в таких областях, как цифровизация и информационные технологии, управление на границах, управление миграцией и другие специфические области системы внутренних дел. Анна Ревенко поблагодарила Лору Хруби за значительную помощь, оказываемую США молдавскому МВД, а также поддержку в процессе проводимых реформ.
https://ru.sputnik.md/20210818/gavrilitsa-glava-natsbanka-denezhnoya-politika-44011273.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44020291_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_355df3806fee607d146e6f386d00f047.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, мвд, посольство сша в молдове
Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
Глава молдавского силового ведомства пообщалась с представителем американского посольства в республике.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко встретилась в среду с заместителем главы дипломатической миссии США в нашей стране Лорой Хруби.
Как сообщает пресс-служба министерства, главной темой обсуждений стала активизация сотрудничества между силовым ведомством Молдовы и посольством Соединенных Штатов.
Укрепление молдавско-американского партнерства - важная цель для нас, чтобы мы могли ускорить изменения в сферах деятельности для улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам.
Анна Ревенко
министр внутренних дел Молдовы
Речь также шла о текущих и будущих проектах повышения продуктивности работы МВД в таких областях, как цифровизация и информационные технологии, управление на границах, управление миграцией и другие специфические области системы внутренних дел.
Анна Ревенко поблагодарила Лору Хруби за значительную помощь, оказываемую США молдавскому МВД, а также поддержку в процессе проводимых реформ.