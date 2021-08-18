https://ru.sputnik.md/20210818/dzhabarov-taliban-budet-ugrozhat-soyuznikam-rossiya-storone-ne-ostanetsya-44024474.html

Джабаров: "Если "Талибан"* будет угрожать нашим союзникам, Россия в стороне не останется"

Джабаров: "Если "Талибан"* будет угрожать нашим союзникам, Россия в стороне не останется"

Интервью Владимира Джабарова о ситуации в Афганистане

2021-08-18T23:00+0300

2021-08-18T23:00+0300

2021-08-18T23:00+0300

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Пятнадцатого августа в Афганистане сменилось правление – боевики "Талибана"* заняли президентский дворец в Кабуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа заявил, что Россия не торопится с признанием талибов так же, как и все остальные страны. Российское консульство продолжает работать на территории Афганистана.Как Россия планирует строить диалог с талибами? Будет ли защищать границы стран-соседей из ближнего зарубежья? И как быть с потоком беженцев, который может хлынуть из Афганистана в страны Центральной Азии и Европы? На все эти вопросы отвечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью для YouTube-канала "Sputnik на русском"."Ситуация должна устаканиться"Представители "Талибана"* 17 августа провели в Кабуле первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой заверили, что собираются бороться с наркотрафиком и сделать страну "единой для всех". Ранее талибы обещали разрешить женщинам учиться и работать, а также пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Все эти намерения хорошие и правильные, отмечает Владимир Джабаров.Однако, по его мнению, мировому сообществу и России в том числе нужно время, чтобы убедиться в том, что талибы действительно представляют светскую власть.Руководители "Талибана"* уже встретились с российским послом в Афганистане Дмитрием Жирновым и взяли периметр посольства под охрану. Но, помимо этого, нужны публичные заявления талибов о том, кто конкретно будет представлять верховную власть в стране и собираются ли они проводить выборы, уточняет Владимир Джабаров.Россия помнит об обязанностяхТалибы утверждают, что помнят ошибки прошлого и теперь будут строить руководство Афганистаном по другим принципам, однако с оглядкой на ислам.Занимая позицию наблюдателя, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркивает зампред Комитета Совфеда РФ. Поводом для российского вмешательства может стать только провокация конфликта с участием стран-союзников по Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).Узбекистан из ОДКБ вышел, напоминает Джабаров, однако между республикой и Россией действует двусторонний договор о дружбе и взаимной помощи."И потом, Узбекистан стремится в ЕАЭС. Поэтому, если будет необходимость, конечно, будем помогать, - говорит он. – Но исключительно для защиты и обороны. Если республики встанут на поддержку оппозиционных сил в Афганистане, это вызовет новый очаг напряженности. А это плохой вариант. Но и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан придерживаются нейтральной позиции. Вмешиваться в это они не хотят".Исключит ли Россия "Талибан"* из списка террористов?Талибов включили в список террористических группировок на фоне теракта в Нью-Йорке в 2001 году, рассказывает Владимир Джабаров. Позднее расследование показало, что к данному преступлению "Талибан"* не имел отношения, однако зверства талибов в афганских провинциях до сих пор остались в памяти.Эксперт не исключает и продолжения гражданской войны в Афганистане."На севере Афганистана, там, где живут этнические таджики, узбеки, появилось реальное сопротивление. Бывший вице-президент (Амрула Салех – Ред.) объявил себя главой государства, заявил, что не приемлет "Талибан"*, - говорит Владимир Джабаров. – Все зависит теперь от того, кого поддержит население. Если оно увидит, что талибы – справедливая, открытая власть, которая поднимет их уровень жизни, конечно, поддержит. Думаю, афганский народ настолько устал, что мечтает о спокойных годах"."Беженцы, конечно, появятся"Захват власти талибами в Афганистане несомненно вызовет миграционный кризис, считает Владимир Джабаров.Многие беженцы связаны с оппозиционно настроенными кругами, и поток мигрантов может хлынуть не только в страны ближнего зарубежья, но и в Западную Европу. И здесь возникает вопрос о безопасности европейских стран, уточняет Владимир Джабаров."Хлынут люди обездоленные, и могут возникнуть очередные кризисы, - рассуждает он. – Нужен ли новый политический формат по работе с Афганистаном? Пока не вижу в нем необходимости. За ситуацией сейчас следит все мировое сообщество, следит и НАТО, которое заварило эту кашу. Но мы знаем, как американцы работают в этом случае. В Сирии они боролись якобы с террористами, а на самом деле – только с режимом Асада. После того, как мы одержали серьезнейшую победу, они заявляют, что победили терроризм в Сирии. Это стиль такой".*Талибан - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.

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