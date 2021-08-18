https://ru.sputnik.md/20210818/effektivnost-sputnik-layt-44006578.html

Исследование: эффективность "Спутника Лайт" составляет 93,5%

Исследование: эффективность "Спутника Лайт" составляет 93,5%

В ходе вакцинации населения в Парагвае российская однокомпонентная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" gказал высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5%

2021-08-18T14:14+0300

2021-08-18T14:14+0300

2021-08-18T14:14+0300

коронавирус

вакцинация

спутник v

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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В ходе вакцинации населения в Парагвае российская однокомпонентная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5%, передает РИА Новости."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент препарата "Спутник V") и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Расчет эффективности, как сообщили в фонде, осуществлялся на основе анализа данных 320 тысяч человек, которые получили прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".В РФПИ отметили, что в Парагвае не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, связанных с вакцинацией."Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета. Данные Министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что "Спутник Лайт" обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V".

https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-layt-pfizer-ispytaniya-43812219.html

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вакцинация, спутник v