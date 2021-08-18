https://ru.sputnik.md/20210818/fraktsiya-shor-predlagaet-chtoby-genprokurora-izbiral-narod---44000627.html

Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ

Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ

Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ

2021-08-18T09:45+0300

2021-08-18T09:45+0300

2021-08-18T09:45+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

денис уланов

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" предлагает сформировать рабочую группу для изменения Конституции Молдовы, чтобы внести поправки по процедуре избирания генпрокурора, а именно сделать возможным его избрание народом. Как отметил Уланов, вносить изменения в Конституцию можно лишь при согласии трети депутатов парламента, то есть необходимо 34 голоса. Уланов добавил, что фракция "Шор" предложит создать рабочую группу с представителями всех фракций и экспертов в парламенте для разработки поправок в Конституцию. "Надеемся, что избрание генпрокурора народом, с имеющейся мировой практикой, завершит хаос в системе юстиции и восстановит доверие людей к институту прокуратуры," - уточнил Уланов. По мнению парламентария, подобные изменения необходимы, чтобы вернуть генпрокурору независимость и сделать его политически неуязвимым. Также Уланов напомнил о нескольких других попытках изменить процедуру назначения генпрокурора, в частности в 21019 году. Позднее, как подчеркнул депутат, генпрокурора стал избирать Высший совет прокуроров, а назначать президент, но и это, по мнению Уланова, не дало результатов. Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

https://ru.sputnik.md/20210817/kogda-vyberut-novyy-sostav-vysshego-soveta-prokurorov-i-budet-li-tam-stoyanoglo-43983951.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, денис уланов