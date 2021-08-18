https://ru.sputnik.md/20210818/fraktsiya-shor-predlagaet-chtoby-genprokurora-izbiral-narod---44000627.html
Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
2021-08-18T09:45+0300
2021-08-18T09:45+0300
2021-08-18T09:45+0300
общество
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
денис уланов
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" предлагает сформировать рабочую группу для изменения Конституции Молдовы, чтобы внести поправки по процедуре избирания генпрокурора, а именно сделать возможным его избрание народом. Как отметил Уланов, вносить изменения в Конституцию можно лишь при согласии трети депутатов парламента, то есть необходимо 34 голоса. Уланов добавил, что фракция "Шор" предложит создать рабочую группу с представителями всех фракций и экспертов в парламенте для разработки поправок в Конституцию. "Надеемся, что избрание генпрокурора народом, с имеющейся мировой практикой, завершит хаос в системе юстиции и восстановит доверие людей к институту прокуратуры," - уточнил Уланов. По мнению парламентария, подобные изменения необходимы, чтобы вернуть генпрокурору независимость и сделать его политически неуязвимым. Также Уланов напомнил о нескольких других попытках изменить процедуру назначения генпрокурора, в частности в 21019 году. Позднее, как подчеркнул депутат, генпрокурора стал избирать Высший совет прокуроров, а назначать президент, но и это, по мнению Уланова, не дало результатов. Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
https://ru.sputnik.md/20210817/kogda-vyberut-novyy-sostav-vysshego-soveta-prokurorov-i-budet-li-tam-stoyanoglo-43983951.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, денис уланов
Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
Партия "Шор" предложит создать рабочую группу с представителями всех фракций и экспертов в парламенте для разработки поправок в Конституцию.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" предлагает сформировать рабочую группу для изменения Конституции Молдовы, чтобы внести поправки по процедуре избирания генпрокурора, а именно сделать возможным его избрание народом.
Мы зарегистрируем законодательную инициативу по разработке законопроекта о внесении изменения в Конституцию Молдовы, в которой предлагаем, чтобы генпрокурор избирался народом. Эта практика известна в мире, она применяется в ряде стран с вековой демократией.
Денис Уланов
депутат фракции "Шор"
Как отметил Уланов, вносить изменения в Конституцию можно лишь при согласии трети депутатов парламента, то есть необходимо 34 голоса. Уланов добавил, что фракция "Шор" предложит создать рабочую группу с представителями всех фракций и экспертов в парламенте для разработки поправок в Конституцию.
"Надеемся, что избрание генпрокурора народом, с имеющейся мировой практикой, завершит хаос в системе юстиции и восстановит доверие людей к институту прокуратуры," - уточнил Уланов.
По мнению парламентария, подобные изменения необходимы, чтобы вернуть генпрокурору независимость и сделать его политически неуязвимым. Также Уланов напомнил о нескольких других попытках изменить процедуру назначения генпрокурора, в частности в 21019 году. Позднее, как подчеркнул депутат, генпрокурора стал избирать Высший совет прокуроров, а назначать президент, но и это, по мнению Уланова, не дало результатов.
Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре".
Что изменится в законе "О прокуратуре"
Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".