https://ru.sputnik.md/20210818/gavrilitsa-glava-natsbanka-denezhnoya-politika-44011273.html

Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой

Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой

Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой

2021-08-18T15:11+0300

2021-08-18T15:11+0300

2021-08-18T15:11+0300

экономика

в молдове

молдова

октавиан армашу

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела рабочую встречу с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу. Как отметили в пресс-службе правительства, Гаврилица проинформировала Армашу о планируемых действиях правительства, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику. Премьер сообщила руководству Нацбанка о финансовых средствах, которые в ближайшее время будут получены Молдовой от Европейского союза, Международного валютного фонда и других партнеров по развитию. Также Гаврилица представила видение правительства в отношении областей экономики с максимальным потенциалом роста и того, каким образом денежно-кредитная политика может способствовать их успеху. Также стороны выразили открытость для сотрудничества и обмена мнениями о событиях в разных сферах с целью сохранения макроэкономической стабильности и увеличения потенциала роста.

https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html

молдова

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в молдове, молдова, октавиан армашу, наталья гаврилица