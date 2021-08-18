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Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
2021-08-18T15:11+0300
2021-08-18T15:11+0300
экономика
в молдове
молдова
октавиан армашу
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела рабочую встречу с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу. Как отметили в пресс-службе правительства, Гаврилица проинформировала Армашу о планируемых действиях правительства, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику. Премьер сообщила руководству Нацбанка о финансовых средствах, которые в ближайшее время будут получены Молдовой от Европейского союза, Международного валютного фонда и других партнеров по развитию. Также Гаврилица представила видение правительства в отношении областей экономики с максимальным потенциалом роста и того, каким образом денежно-кредитная политика может способствовать их успеху. Также стороны выразили открытость для сотрудничества и обмена мнениями о событиях в разных сферах с целью сохранения макроэкономической стабильности и увеличения потенциала роста.
https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html
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в молдове, молдова, октавиан армашу, наталья гаврилица

Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой

15:11 18.08.2021
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Премьер обсудила с главой Нацбанка денежные поступления от ЕС и других внешних партнеров, а также сообщила о шагах правительства, которые могут повлиять на денежную политику.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица провела рабочую встречу с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу.
Как отметили в пресс-службе правительства, Гаврилица проинформировала Армашу о планируемых действиях правительства, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику.

"В частности, речь идет о намерении увеличить минимальную пенсию и некоторые социальные пособия, а также о том, как они могут повлиять на покупательскую способность и инфляцию", - уточнили в правительстве.

Премьер сообщила руководству Нацбанка о финансовых средствах, которые в ближайшее время будут получены Молдовой от Европейского союза, Международного валютного фонда и других партнеров по развитию.
Также Гаврилица представила видение правительства в отношении областей экономики с максимальным потенциалом роста и того, каким образом денежно-кредитная политика может способствовать их успеху.
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Также стороны выразили открытость для сотрудничества и обмена мнениями о событиях в разных сферах с целью сохранения макроэкономической стабильности и увеличения потенциала роста.
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