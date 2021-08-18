https://ru.sputnik.md/20210818/genprokuratura-otritsatelno-popravki-zakon-prokurature-44005357.html

В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

2021-08-18T12:18+0300

2021-08-18T12:18+0300

2021-08-18T12:18+0300

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Генеральной прокуратуре дали негативное заключение по предложенному для общественных обсуждений законопроекту о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Как отметили в Генпрокуратуре, законопроект следует доработать и пересмотреть с учетом внесенных рекомендаций.В заключении ведомства говорится, что авторы законопроекта "на самом деле добиваются установления новых оснований и процедур при непосредственном участии политических институтов для досрочного увольнения генерального прокурора"."Спешка, с которой осуществляются эти действия, сопровождаемые агрессивной риторикой со стороны политиков и чиновников высокого ранга в отношении генерального прокурора, не соответствует законным требованиям, регламентирующим процедуры рассмотрения и одобрения законодательных актов", - говорится в заключении Генпрокуратуры.Как уточнили в ведомстве, законопроект не принимает во внимание европейские стандарты и рекомендации по установлению верховенства закона и стремится законодательно закрепить вмешательство в независимость прокуратуры и прокуроров.Кроме того, авторы заключения отметили неприемлемость формулы, предложенной в статье 301, касающейся оценки деятельности генпрокурора, что впоследствии может стать "очевидным вмешательством в конституционные гарантии независимости прокуратуры и генерального прокурора". Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре".Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

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