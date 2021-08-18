https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html

Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации

Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации

Президент Афганистана Гани обратился к нации

2021-08-18T22:00+0300

2021-08-18T22:00+0300

2021-08-18T22:00+0300

политика

в мире

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости.Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.

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