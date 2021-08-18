https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html
Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
Президент Афганистана Гани обратился к нации
2021-08-18T22:00+0300
2021-08-18T22:00+0300
2021-08-18T22:00+0300
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_0:218:3006:1909_1920x0_80_0_0_a2b1528e2baa8d457e24a422001435c9.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости.Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ru.sputnik.md/20210818/nashelsya-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-beglogo-prezidenta-afganistana-44016994.html
https://ru.sputnik.md/20210816/shok-i-uzhas-mir-uvidel-v-afganistane-svoyu-sudbu-43941519.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_158c91e05dd0ef90a3e24f653a5bc9b3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире
Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
Бежавший из Афганистана президент Гани обратился к жителям страны.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik.
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости
.
"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.
"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — добавил Гани, пообещав, что в скором времени вернется в страну.
По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула
в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.