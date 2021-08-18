Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html
Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
Президент Афганистана Гани обратился к нации
2021-08-18T22:00+0300
2021-08-18T22:00+0300
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_0:218:3006:1909_1920x0_80_0_0_a2b1528e2baa8d457e24a422001435c9.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости.Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ru.sputnik.md/20210818/nashelsya-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-beglogo-prezidenta-afganistana-44016994.html
https://ru.sputnik.md/20210816/shok-i-uzhas-mir-uvidel-v-afganistane-svoyu-sudbu-43941519.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0f/43924417_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_158c91e05dd0ef90a3e24f653a5bc9b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации

22:00 18.08.2021
89
© Фотохост-агентствоПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Фотохост-агентство
Бежавший из Афганистана президент Гани обратился к жителям страны.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости.
"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.
"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — добавил Гани, пообещав, что в скором времени вернется в страну.
По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.
Президент Афганистана Ашраф Гани - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Политика
Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
17:02
314
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
16 августа, 13:50
452
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Джабаров: "Если "Талибан"* будет угрожать нашим союзникам, Россия в стороне не останется"
22:45Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом
22:30Курс валют на четверг - евро снова дешевеет
22:15В Бельцах бьют тревогу: объявлен "красный код" эпидопасности по COVID
22:07На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль
22:00Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
21:45"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID
21:25Украина изменила правила въезда в страну для вакцинированных иностранцев
21:10Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
21:02Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
20:5011 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
20:17Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
19:50Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
19:23Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
19:02О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
18:50Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
18:17Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
18:14Минздрав: в Молдове - резкий скачок новых случаев COVID-19
18:02Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России
17:35Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"