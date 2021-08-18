https://ru.sputnik.md/20210818/grazhdane-moldova-pensii-france-44016236.html

Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране

Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране

Граждане Молдовы смогут получать пенсии во Франции

2021-08-18T16:50+0300

2021-08-18T16:50+0300

2021-08-18T17:08+0300

общество

в молдове

франция

молдова

соглашение

парламент

пенсии

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции положительно оценила начало переговорного процесса по соглашению Молдовы и Франции в ​​области социального обеспечения. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.Как отметили в пресс-службе парламента, документ предполагает, что граждане, которые работали или продолжают трудиться во Франции, по достижении пенсионного возраста могут воспользоваться правом на пенсию и социальные пособия.Документ предусматривает назначение пенсий, пособий по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, выплат по случаю потери кормильца."Согласно принципу пропорциональности исчисления пенсий, каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально стажу страхования, завершенному на его территории", - отмечают в парламенте.Инициатива заключения соглашения в этой сфере между двумя странами принадлежит молдавской стороне и обусловлена ​​большим количеством граждан, работающих во Франции.Следует отметить, что Молдова подписала 14 соглашений в области социального обеспечения со следующими государствами: Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия.

https://ru.sputnik.md/20210803/chto-budet-zarplata-pensiya-moldova-43535032.html

https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html

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в молдове, франция, молдова, соглашение, парламент, пенсии