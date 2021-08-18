Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210818/grazhdane-moldova-pensii-france-44016236.html
Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
Граждане Молдовы смогут получать пенсии во Франции
2021-08-18T16:50+0300
2021-08-18T17:08+0300
общество
в молдове
франция
молдова
соглашение
парламент
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2913/21/29132177_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_861398fe65faf95dcd462c809b8217c8.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции положительно оценила начало переговорного процесса по соглашению Молдовы и Франции в ​​области социального обеспечения. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.Как отметили в пресс-службе парламента, документ предполагает, что граждане, которые работали или продолжают трудиться во Франции, по достижении пенсионного возраста могут воспользоваться правом на пенсию и социальные пособия.Документ предусматривает назначение пенсий, пособий по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, выплат по случаю потери кормильца."Согласно принципу пропорциональности исчисления пенсий, каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально стажу страхования, завершенному на его территории", - отмечают в парламенте.Инициатива заключения соглашения в этой сфере между двумя странами принадлежит молдавской стороне и обусловлена ​​большим количеством граждан, работающих во Франции.Следует отметить, что Молдова подписала 14 соглашений в области социального обеспечения со следующими государствами: Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия.
https://ru.sputnik.md/20210803/chto-budet-zarplata-pensiya-moldova-43535032.html
https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html
франция
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2913/21/29132177_99:0:1806:1280_1920x0_80_0_0_9ccce43797b6a215d3a3c050dcc01990.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, франция, молдова, соглашение, парламент, пенсии

Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране

16:50 18.08.2021 (обновлено: 17:08 18.08.2021)
95
CC0 / Pixabay / beejees / Старость
Старость - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
CC0 / Pixabay / beejees /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Инициатива молдавских властей возникла в контексте большого числа молдавских граждан, работающих во Франции.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции положительно оценила начало переговорного процесса по соглашению Молдовы и Франции в ​​области социального обеспечения. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.
Как отметили в пресс-службе парламента, документ предполагает, что граждане, которые работали или продолжают трудиться во Франции, по достижении пенсионного возраста могут воспользоваться правом на пенсию и социальные пособия.

"Соглашение будет действовать в отношении граждан, подпадающих под законодательство одной или обеих стран (наемные работники, независимые работники, командированные сотрудники, персонал международных транспортных предприятий, персонал дипломатических представительств и консульских учреждений и другие)", - говорится в пресс-релизе парламента.

Документ предусматривает назначение пенсий, пособий по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, выплат по случаю потери кормильца.
Что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Радио
Что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове
3 августа, 19:15
1953
"Согласно принципу пропорциональности исчисления пенсий, каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально стажу страхования, завершенному на его территории", - отмечают в парламенте.
Инициатива заключения соглашения в этой сфере между двумя странами принадлежит молдавской стороне и обусловлена ​​большим количеством граждан, работающих во Франции.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Экономика
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
27 июля, 07:30
1140
Следует отметить, что Молдова подписала 14 соглашений в области социального обеспечения со следующими государствами: Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:02Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
16:50Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
16:32В классах или онлайн: чего ждать школьникам Кишинева в новом учебном году
16:04От чего зависит тяжесть протекания COVID-19 - ответ специалиста
15:32В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
15:11Гаврилица встретилась с главой Нацбанка: что будет с денежной политикой
14:48Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию
14:28Украинская армия – 2021: вооружение и боеспособность
14:14Исследование: эффективность "Спутника Лайт" составляет 93,5%
13:48Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
13:21Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
12:55Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
12:42Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
12:18В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
11:55В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
11:41Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном
11:13Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"
10:55Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела
10:31В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями
10:09Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации