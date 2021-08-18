https://ru.sputnik.md/20210818/grazhdane-moldova-pensii-france-44016236.html
Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
Граждане Молдовы смогут получать пенсии во Франции
2021-08-18T16:50+0300
2021-08-18T16:50+0300
2021-08-18T17:08+0300
общество
в молдове
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молдова
соглашение
парламент
пенсии
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции положительно оценила начало переговорного процесса по соглашению Молдовы и Франции в области социального обеспечения. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.Как отметили в пресс-службе парламента, документ предполагает, что граждане, которые работали или продолжают трудиться во Франции, по достижении пенсионного возраста могут воспользоваться правом на пенсию и социальные пособия.Документ предусматривает назначение пенсий, пособий по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, выплат по случаю потери кормильца."Согласно принципу пропорциональности исчисления пенсий, каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально стажу страхования, завершенному на его территории", - отмечают в парламенте.Инициатива заключения соглашения в этой сфере между двумя странами принадлежит молдавской стороне и обусловлена большим количеством граждан, работающих во Франции.Следует отметить, что Молдова подписала 14 соглашений в области социального обеспечения со следующими государствами: Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия.
https://ru.sputnik.md/20210803/chto-budet-zarplata-pensiya-moldova-43535032.html
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в молдове, франция, молдова, соглашение, парламент, пенсии
Работающие во Франции граждане Молдовы смогут получать пенсии в этой стране
16:50 18.08.2021 (обновлено: 17:08 18.08.2021)
Инициатива молдавских властей возникла в контексте большого числа молдавских граждан, работающих во Франции.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции положительно оценила начало переговорного процесса по соглашению Молдовы и Франции в области социального обеспечения. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.
Как отметили в пресс-службе парламента, документ предполагает, что граждане, которые работали или продолжают трудиться во Франции, по достижении пенсионного возраста могут воспользоваться правом на пенсию и социальные пособия.
"Соглашение будет действовать в отношении граждан, подпадающих под законодательство одной или обеих стран (наемные работники, независимые работники, командированные сотрудники, персонал международных транспортных предприятий, персонал дипломатических представительств и консульских учреждений и другие)", - говорится в пресс-релизе парламента.
Документ предусматривает назначение пенсий, пособий по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, выплат по случаю потери кормильца.
"Согласно принципу пропорциональности исчисления пенсий, каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально стажу страхования, завершенному на его территории", - отмечают в парламенте.
Инициатива заключения соглашения в этой сфере между двумя странами принадлежит молдавской стороне и обусловлена большим количеством граждан, работающих во Франции.
Следует отметить, что Молдова подписала 14 соглашений в области социального обеспечения со следующими государствами: Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия.