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Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации
2021-08-18T10:09+0300
2021-08-18T10:09+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Рышкановка на Московском проспекте у кафе McDonald's.Пункт вакцинации в автобусе разместится в Дурлештах на улице Тудор Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.Где будут находиться пункты вакцинации 19 августаМобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр на Хынчештском шоссе на пересечении с улицей Сихаструлуй.Пункт вакцинации в автобусе разместится в городке Аэропорт на Мунчештском шоссе, 806, у центра Viitorul.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210817/covid-19-moldova-43986499.html
https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации

10:09 18.08.2021
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© Sputnik / OsmatescoМобильный пункт вакцинации на Буюканах
Мобильный пункт вакцинации на Буюканах - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу до конца августа.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду.
Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.
Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Рышкановка на Московском проспекте у кафе McDonald's.
Пункт вакцинации в автобусе разместится в Дурлештах на улице Тудор Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.

Где будут находиться пункты вакцинации 19 августа

Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр на Хынчештском шоссе на пересечении с улицей Сихаструлуй.
Пункт вакцинации в автобусе разместится в городке Аэропорт на Мунчештском шоссе, 806, у центра Viitorul.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
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Минздрав: в Молдове резко выросло количество новых случаев COVID-19
Вчера, 18:14
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Вакцинация в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения
10 августа, 16:40
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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