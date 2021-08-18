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Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
В Кишиневе раскрыли наркоторговцев
2021-08-18T18:50+0300
2021-08-18T19:08+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдове правоохранители раскрыли группу наркоторговцев, об этом в среду сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, подозреваемые продавали запрещенные вещества через интернет. Правоохранители на протяжении двух месяцев вели наблюдение за подозреваемыми. Как добавили в ГИП, через приложение подозреваемые принимали заказы, а затем прятали закладки в ранее "присмотренных" местах. Позднее клиентам высылали фотографии места закладки с товаром. В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены банковские карты на чужие имена, порядка 800 граммов наркотических веществ и другие доказательства преступной деятельности. По данным полиции, объем обнаруженных наркотических веществ оценивается в 480 тысяч леев.Подозреваемых задержали на 30 суток. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.
https://ru.sputnik.md/20210701/pochemu-molodezh-upotreblyaet-narkotiki-35303174.html
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в молдове, молдова, наркотики

Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет

18:50 18.08.2021 (обновлено: 19:08 18.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Сбывавшие "товар" в сети задержаны в молдавской столице.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдове правоохранители раскрыли группу наркоторговцев, об этом в среду сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, подозреваемые продавали запрещенные вещества через интернет. Правоохранители на протяжении двух месяцев вели наблюдение за подозреваемыми.

"Подозреваемые - мужчины 25 и 30 лет - временно проживают в Кишиневе. Они продавали наркотические средства через интернет-приложение Telegram", - отметили в полиции.

Как добавили в ГИП, через приложение подозреваемые принимали заказы, а затем прятали закладки в ранее "присмотренных" местах.
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Позднее клиентам высылали фотографии места закладки с товаром.
В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены банковские карты на чужие имена, порядка 800 граммов наркотических веществ и другие доказательства преступной деятельности.
По данным полиции, объем обнаруженных наркотических веществ оценивается в 480 тысяч леев.
Подозреваемых задержали на 30 суток. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.
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