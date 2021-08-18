https://ru.sputnik.md/20210818/kishinev-raskryli-narkotorgovtsev-44021633.html

Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет

Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет

В Кишиневе раскрыли наркоторговцев

2021-08-18T18:50+0300

2021-08-18T18:50+0300

2021-08-18T19:08+0300

в молдове

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наркотики

общество

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдове правоохранители раскрыли группу наркоторговцев, об этом в среду сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, подозреваемые продавали запрещенные вещества через интернет. Правоохранители на протяжении двух месяцев вели наблюдение за подозреваемыми. Как добавили в ГИП, через приложение подозреваемые принимали заказы, а затем прятали закладки в ранее "присмотренных" местах. Позднее клиентам высылали фотографии места закладки с товаром. В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены банковские карты на чужие имена, порядка 800 граммов наркотических веществ и другие доказательства преступной деятельности. По данным полиции, объем обнаруженных наркотических веществ оценивается в 480 тысяч леев.Подозреваемых задержали на 30 суток. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

https://ru.sputnik.md/20210701/pochemu-molodezh-upotreblyaet-narkotiki-35303174.html

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2021

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в молдове, молдова, наркотики