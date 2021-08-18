https://ru.sputnik.md/20210818/klass-onlayn-shkola-moldova-klass-onlajn-shkola-kishinev-44014907.html

В классах или онлайн: чего ждать школьникам Кишинева в новом учебном году

В классах или онлайн: чего ждать школьникам Кишинева в новом учебном году

Как будут учиться школьники в новом учебном году 2021-2022

2021-08-18T16:32+0300

2021-08-18T16:32+0300

2021-08-18T16:32+0300

общество

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молдова

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образование

вакцинация

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Как будут учиться кишиневские школьники в новом, 2021/2022 учебном году, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич. Она уточнила, что в администрации Кишинева готовят школы к обычному режиму работы согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии, принятому в августе прошлого года. Однако, отметила Кутасевич, нельзя исключать возможность вынесения комиссией нового решения.По мнению вице-примара, очень важно понимать, что подготовка идет правильно, чтобы не пришлось потом все реорганизовывать.Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко в свою очередь рассказала, что регламент о процессе образования может быть принят в ближайшее время. "Ожидаем решения национальных властей об организации образования. Обсудим, какие будут условия, но мы также обратимся и к прошлогоднему опыту, в том числе и в других странах. Обращение будет тем же - идем вакцинироваться все, вне зависимости, переболели мы или нет", - заявила Ревенко. Напомним, на данный момент в Молдове вакцинирован один миллион 173 тысячи человек, из них почти 600 получили обе дозы препарата.

https://ru.sputnik.md/20210816/cheban-v-shkolakh-i-detsadakh-kishineva-proydut-vnezapnye-proverki-43958460.html

https://ru.sputnik.md/20210817/kishnev-novyy-marafon-vaktsinatsii-43989269.html

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в молдове, кишинев, молдова, школа, образование, вакцинация