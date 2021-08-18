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Курс валют на четверг - евро снова дешевеет
Курс валют на четверг - евро снова дешевеет
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 18.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-18T22:30+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 19 августа. Евро потеряет в цене по отношению к молдавскому лею.Единая европейская валюта подешевеет более чем на шесть банов и закрепится на уровне 20,5812 лея.Доллар, наоборот, отыграет один бан у лея и будет стоить в среду 17,5712 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдало позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 19 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2384 лея. Стоимость украинской гривны подымется до 0,6597 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1787 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html
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Евгений Чебан
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курс, курс валют, в молдове

Курс валют на четверг - евро снова дешевеет

22:30 18.08.2021
95
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 19 августа. Евро потеряет в цене по отношению к молдавскому лею.
Единая европейская валюта подешевеет более чем на шесть банов и закрепится на уровне 20,5812 лея.
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16 августа, 22:15
165
Доллар, наоборот, отыграет один бан у лея и будет стоить в среду 17,5712 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдало позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 19 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2384 лея. Стоимость украинской гривны подымется до 0,6597 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1787 в пересчете на национальную валюту.
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