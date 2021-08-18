https://ru.sputnik.md/20210818/litvinenko-popravki-zakon-prokuratura-veneczianskaya-komissiya-44009573.html

Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию

Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию

Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию

2021-08-18T14:48+0300

2021-08-18T14:48+0300

2021-08-18T14:48+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

сержиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко подвел итоги прошедших общественных слушаний по законопроекту о поправках в закон "О прокуратуре", а также прокомментировал негативное заключение Генпрокуратуры по данному документу."Все предложения поправок будут собраны, систематизированы и проанализированы. Были приглашены все заинтересованные стороны, мы не мешали никому принять участие. Была и критика, в частности от Генпрокуратуры, но было бы странно, если бы представители этой инстанции поддержали поправки", - заявил Литвиненко.В то же время Литвиненко отметил, что перед финальным голосованием по этому законопроекту его не отправят на оценку Венецианской комиссии.По мнению Литвиненко, законопроект предлагает лишь уравнять положение всех прокуроров и генпрокурора. Как уточнил глава Минюста, оценка и дисциплинарная ответственность предусмотрена для все прокуроров, кроме генерального.Литвиненко также прокомментировал негативное заключение Генпрокуратуры по указанному законопроекту."Меня не удивило это заключение. Оно бы удивило меня только будь оно положительным. Их мнение, что ничего не нужно менять, дела в прокуратуре идут отлично, и в нашей стране прокуратура лучше, чем в Германии. Это заставляет думать меня, что прокуратура необъективна в своих суждениях", – заключил министр юстиции.Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

https://ru.sputnik.md/20210818/genprokuratura-otritsatelno-popravki-zakon-prokurature-44005357.html

https://ru.sputnik.md/20210813/ulanov-fraktsiya-shor-ne-zakon-prokurature-43866341.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, сержиу литвиненко