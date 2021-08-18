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Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом
Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом
Глава МИД Чехии посетит Кишинев и встретится с премьером и президентом
2021-08-18T17:23+0300
2021-08-18T17:34+0300
политика
в молдове
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майя санду
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нику попеску
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кульганек прибудет в Молдову 20 августа с рабочим визитом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в среду. Как отметили в министерстве, чешский дипломат проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску. "В ходе дискуссий будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию Молдовы, а также европейская повестка республики в перспективе будущего саммита Восточного партнерства", - говорится в сообщении МИДЕИ. По данным министерства, во время визита молдавский и чешский дипломаты выступят с заявлениями для прессы.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-latviya-soglashenie-obschestvennoy-bezopasnosti-43973003.html
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в молдове, молдова, майя санду, чехия, нику попеску, наталья гаврилица

Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом

17:23 18.08.2021 (обновлено: 17:34 18.08.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Чехии на автомобиле посольства
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Еще одно официальное лицо посетит Молдову в ближайшее время.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кульганек прибудет в Молдову 20 августа с рабочим визитом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в среду.
Как отметили в министерстве, чешский дипломат проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску.
"В ходе дискуссий будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию Молдовы, а также европейская повестка республики в перспективе будущего саммита Восточного партнерства", - говорится в сообщении МИДЕИ.
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По данным министерства, во время визита молдавский и чешский дипломаты выступят с заявлениями для прессы.
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