https://ru.sputnik.md/20210818/mid-czech-kishinev-44017832.html

Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом

Глава МИД Чехии едет в Кишинев: в планах - встречи с премьером и президентом

Глава МИД Чехии посетит Кишинев и встретится с премьером и президентом

2021-08-18T17:23+0300

2021-08-18T17:23+0300

2021-08-18T17:34+0300

политика

в молдове

молдова

майя санду

чехия

нику попеску

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кульганек прибудет в Молдову 20 августа с рабочим визитом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) в среду. Как отметили в министерстве, чешский дипломат проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску. "В ходе дискуссий будут рассмотрены основные аспекты молдавско-чешского сотрудничества, программы помощи развитию Молдовы, а также европейская повестка республики в перспективе будущего саммита Восточного партнерства", - говорится в сообщении МИДЕИ. По данным министерства, во время визита молдавский и чешский дипломаты выступят с заявлениями для прессы.

https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-latviya-soglashenie-obschestvennoy-bezopasnosti-43973003.html

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2021

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в молдове, молдова, майя санду, чехия, нику попеску, наталья гаврилица