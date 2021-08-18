https://ru.sputnik.md/20210818/mid-rf-i-kazakhstana-obsudili-vazhnost-borby-bytovym-natsionalizmom-44018214.html

Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом

Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом

Лавров и Тлеуберди обсудили борьбу с бытовым национализмом

2021-08-18T22:45+0300

2021-08-18T22:45+0300

2021-08-18T22:45+0300

политика

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать бытовому национализму, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Согласно Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский.

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https://ru.sputnik.md/20170708/nacionalizm-bolezn-psihologija-13471915.html

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в мире