Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210818/mid-rf-i-kazakhstana-obsudili-vazhnost-borby-bytovym-natsionalizmom-44018214.html
Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом
Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом
Лавров и Тлеуберди обсудили борьбу с бытовым национализмом
2021-08-18T22:45+0300
2021-08-18T22:45+0300
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44018396_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8459a757d173a8383cafbd53eebd0091.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать бытовому национализму, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Согласно Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский.
https://ru.sputnik.md/20210813/gastarbaytery-domoy-chto-stoit-za-dvizheniem-til-maydany-v-kazakhstane-43872654.html
https://ru.sputnik.md/20170708/nacionalizm-bolezn-psihologija-13471915.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44018396_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_0be55049c436e379c3de0b96c3c61057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом

22:45 18.08.2021
86
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров и Мухтар Тлеуберди
Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Глава российского внешнеполитического ведомства провел телефонный разговор со своим казахским коллегой.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать бытовому национализму, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.
"Лавров и Тлеуберди также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и, в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма, какой-либо дискриминации по национальному признаку. Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - говорится в сообщении министерства по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.
Человек считает деньги - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Политика
Гастарбайтеры, домой: что стоит за движением "Тил майданы" в Казахстане
13 августа, 14:00
339
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.
Елена Ковалева - Sputnik Молдова, 1920, 08.07.2017
Радио
Является ли национализм болезнью
8 июля 2017, 19:05
186
Согласно Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Джабаров: "Если "Талибан"* будет угрожать нашим союзникам, Россия в стороне не останется"
22:45Главы МИД РФ и Казахстана обсудили важность борьбы с бытовым национализмом
22:30Курс валют на четверг - евро снова дешевеет
22:15В Бельцах бьют тревогу: объявлен "красный код" эпидопасности по COVID
22:07На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль
22:00Голос из соцсетей: президент Афганистана Гани обратился к нации
21:45"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID
21:25Украина изменила правила въезда в страну для вакцинированных иностранцев
21:10Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
21:02Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
20:5011 друзей Конституции: кто в Молдове претендует на должность судьи КС
20:17Буря в Москве: ураган срывал крыши, в Останкинскую башню попала молния
19:50Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
19:23Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
19:02О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
18:50Поймали с поличным: в Кишиневе раскрыли сеть торговавших наркотиками через интернет
18:17Что обсудили на встрече глава МВД и замглавы дипмиссии США в Молдове
18:14Минздрав: в Молдове - резкий скачок новых случаев COVID-19
18:02Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России
17:35Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"