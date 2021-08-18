https://ru.sputnik.md/20210818/midrigan-kakoe-poslanie-ostavil-kozak-moldove-43994385.html

Мидриган: какое послание оставил Козак Молдове

Мидриган: какое послание оставил Козак Молдове

Какое послание оставил Дмитрий Козак Молдове

2021-08-18T07:30+0300

2021-08-18T07:30+0300

2021-08-18T07:30+0300

политика

в молдове

россия

молдова

майя санду

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Скорее всего, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оставил президенту Майе Санду четкое послание насчет Приднестровья, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Павел Мидриган. По его мнению, Россия указала, что это невозможно, и молдавские власти это поняли. "У нас есть молдавские граждане на левом берегу Днестра и мы не можем применить какие-то меры, которые усложняли бы им жизни там", - отметил собеседник Sputnik. Как полагает Мидриган, Россия указала, что для них статус-кво таков: "Мы пока оставляем с Приднестровьем все как есть, пока не придет более подходящее время".В то же время аналитик положительно оценил визит Козака."Это позитивный сигнал для обеих сторон: как для Молдовы, так и для президента нашей страны, а также для РФ и ее главы государства. Потому что, несмотря на жесткую электоральную конкуренцию, антироссийская риторика прекратилась. И это хороший сигнал, потому что нам нужно проснуться. Как обычно, российская сторона была немного умнее, потому что сделала первый шаг", - заявил Мидриган. Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20210811/itogi-vizita-kozaka-v-moldovu-druzhit-tochno-budem-43822024.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, россия, молдова, майя санду, дмитрий козак