https://ru.sputnik.md/20210818/moldova-zaderzhali-domushnika-retsidivista-44012617.html
В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
В Молдове задержали домушника-рецидивиста, совершавшего квартирные кражи
2021-08-18T15:32+0300
2021-08-18T15:32+0300
2021-08-18T15:32+0300
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задержание
вор
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Кэлэрашь задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в квартирных кражах в селе Пересечина в Оргеевском районе, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, мужчина совершил шесть квартирных краж в августе 2021 года. "Подозреваемый выбирал квартиру случайным образом. Когда он убеждался, что хозяев нет дома, он взламывал окна и проникал в дом. Он забирал ценные вещи и деньги, нанеся общий ущерб пострадавшим более, чем на 100 тысяч леев", - уточнили в полиции. Как отметили в ГИП, мужчину удалось задержать в Кэлэрашь. На допросе задержанный признал свою вину. Его задержали на 72 часа, ему грозит заключение до четырех лет. В полиции подчеркнули, что мужчина уже был судим за подобные преступления. Он был освобожден из пенитенциара в Брэнешть весной этого года.
https://ru.sputnik.md/20200803/chisinau-aktivizirovalis-domushniki-politsiya-vyshla-s-preduprezhdeniem-31146104.html
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в молдове, молдова, задержание, вор
В Молдове задержали домушника-рецидивиста: где он орудовал
Весной этого года подозреваемый вышел из тюрьмы, но продолжил воровать.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Кэлэрашь задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в квартирных кражах в селе Пересечина в Оргеевском районе, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, мужчина совершил шесть квартирных краж в августе 2021 года.
"Подозреваемый выбирал квартиру случайным образом. Когда он убеждался, что хозяев нет дома, он взламывал окна и проникал в дом. Он забирал ценные вещи и деньги, нанеся общий ущерб пострадавшим более, чем на 100 тысяч леев", - уточнили в полиции.
Как отметили в ГИП, мужчину удалось задержать в Кэлэрашь.
На допросе задержанный признал свою вину. Его задержали на 72 часа, ему грозит заключение до четырех лет.
В полиции подчеркнули, что мужчина уже был судим за подобные преступления. Он был освобожден из пенитенциара в Брэнешть весной этого года.