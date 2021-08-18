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Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр
В Молдове могут построить два моста через Прут и Днестр
2021-08-18T19:50+0300
2021-08-18T19:50+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдове могут построить два моста, соединяющих республику с Румынией и Украиной. Начало переговоров по этим вопросам одобрили в среду на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции.Ожидается, что правительства Молдовы и Украины подпишут соглашение о строительстве автомобильного трансграничного моста через реку Днестр на молдавско-украинской государственной границе в районе населенного пункта Косэуць.Согласно документу, мост обеспечит соединение дорожных сетей восточной части Молдовы с международной дорожной сетью, что облегчит мобильность граждан и упростит торговлю на внутреннем и международном рынке. Это также повысит роль республики в обеспечении связи между государствами ЕС и странами СНГ.Мост через реку Днестр будет расположен между селом Косэуць Сорокского района и городом Ямполь на Украине. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов евро, мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года. Строительство моста через Днестр будет осуществляться за счет финансовых средств Украины.Что касается моста через Прут, он свяжет молдавский город Унгены и румынский одноименный населенный пункт. Ожидается, что и этот мост также объединит дорожные сети Молдовы с международными и будет способствовать активизации торговли.Общая стоимость работ оценивается в 40 миллионов евро. Молдавские власти выделят около семи миллионов евро, в том числе на работы на пункте пропуска.Также в комиссии обсудили соглашение между кабминами Молдовы и Румынии о реабилитации приграничного автомобильного моста через реку Прут-Джурджулешты-Галац. Срок выполнения работ - два года.Финансирование восстановительных работ обеспечит правительство Румынии. Общая сумма оценивается в 15 миллионов евро.
https://ru.sputnik.md/20210727/basarabyaska-perekryli-most-ukraina-43308066.html
https://ru.sputnik.md/20201202/yassy-ungeny-kishinev--gazovyy-dolgostroy-s-politicheskim-podtekstom-32735972.html
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в молдове, молдова, днестр, унгены, прут

Наводят мосты: в Молдове могут построить два путепровода через Прут и Днестр

19:50 18.08.2021
166
© Maxim TopalМост в Молдове. Архивное фото.
Мост в Молдове. Архивное фото. - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Мост в Молдове. Архивное фото.
© Maxim Topal
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Предлагается построить два моста через Прут и Днестр. Кроме того, будет отремонтирован один существующий мост Джурджулешть - Галаць.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдове могут построить два моста, соединяющих республику с Румынией и Украиной. Начало переговоров по этим вопросам одобрили в среду на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции.
Ожидается, что правительства Молдовы и Украины подпишут соглашение о строительстве автомобильного трансграничного моста через реку Днестр на молдавско-украинской государственной границе в районе населенного пункта Косэуць.
Согласно документу, мост обеспечит соединение дорожных сетей восточной части Молдовы с международной дорожной сетью, что облегчит мобильность граждан и упростит торговлю на внутреннем и международном рынке. Это также повысит роль республики в обеспечении связи между государствами ЕС и странами СНГ.
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Мост через реку Днестр будет расположен между селом Косэуць Сорокского района и городом Ямполь на Украине. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов евро, мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года. Строительство моста через Днестр будет осуществляться за счет финансовых средств Украины.
Что касается моста через Прут, он свяжет молдавский город Унгены и румынский одноименный населенный пункт. Ожидается, что и этот мост также объединит дорожные сети Молдовы с международными и будет способствовать активизации торговли.
Общая стоимость работ оценивается в 40 миллионов евро. Молдавские власти выделят около семи миллионов евро, в том числе на работы на пункте пропуска.
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Также в комиссии обсудили соглашение между кабминами Молдовы и Румынии о реабилитации приграничного автомобильного моста через реку Прут-Джурджулешты-Галац. Срок выполнения работ - два года.
Финансирование восстановительных работ обеспечит правительство Румынии. Общая сумма оценивается в 15 миллионов евро.
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