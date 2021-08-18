https://ru.sputnik.md/20210818/na-kishinevskoy-ulitse-edva-ne-vzorvalssya-avtomobil-44029489.html

На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль

На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль

В кишиневе едва не произошел взрыв газа

2021-08-18T22:07+0300

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взрыв

полиция

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники полиции совместно с подразделением быстрого реагирования Национальной инспекции полиции (НИП) предотвратили вечером в среду взрыв газа на перекрестке улиц Буковиней и Рэдэуцану в Кишиневе.Как сообщили в пресс-службе НИП, в единую службу 112 поступил звонок от гражданина, который сообщил, что на дороге в автомобиле может произойти возгорание.Сотрудники НИП совместно с коллегами из подразделения быстрого реагирования немедленно выехали на место, движение транспорта по улице было остановлено. Владелец автомобиля, мужчина 24 лет, сообщил правоохранителям, что утечка газа произошла, по всей видимости, из-за неисправности баллона. Угроза взрыва была устранена, движение по улице Буковиней восстановлено, сообщили в полиции.

https://ru.sputnik.md/20210818/strasheni-vzryv-moldovagaz-44001920.html

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2021

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в молдове, взрыв, полиция