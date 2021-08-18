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На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль
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© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция на время остановила движение по улице Буковиней в Кишиневе из-за угрозы взрыва газа.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники полиции совместно с подразделением быстрого реагирования Национальной инспекции полиции (НИП) предотвратили вечером в среду взрыв газа на перекрестке улиц Буковиней и Рэдэуцану в Кишиневе.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Как сообщили в пресс-службе НИП, в единую службу 112 поступил звонок от гражданина, который сообщил, что на дороге в автомобиле может произойти возгорание.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Сотрудники НИП совместно с коллегами из подразделения быстрого реагирования немедленно выехали на место, движение транспорта по улице было остановлено.
"Прибыв на место, правоохранители обнаружили автомобиль Skoda Octavia, в багажнике которого находился газовый баллон, издававший сильный запах газа", - сообщает полиция.
Владелец автомобиля, мужчина 24 лет, сообщил правоохранителям, что утечка газа произошла, по всей видимости, из-за неисправности баллона.
Угроза взрыва была устранена, движение по улице Буковиней восстановлено, сообщили в полиции.