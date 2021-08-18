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На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль
На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль
В кишиневе едва не произошел взрыв газа
2021-08-18T22:07+0300
2021-08-18T22:07+0300
новости кишинева
в молдове
взрыв
полиция
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники полиции совместно с подразделением быстрого реагирования Национальной инспекции полиции (НИП) предотвратили вечером в среду взрыв газа на перекрестке улиц Буковиней и Рэдэуцану в Кишиневе.Как сообщили в пресс-службе НИП, в единую службу 112 поступил звонок от гражданина, который сообщил, что на дороге в автомобиле может произойти возгорание.Сотрудники НИП совместно с коллегами из подразделения быстрого реагирования немедленно выехали на место, движение транспорта по улице было остановлено. Владелец автомобиля, мужчина 24 лет, сообщил правоохранителям, что утечка газа произошла, по всей видимости, из-за неисправности баллона. Угроза взрыва была устранена, движение по улице Буковиней восстановлено, сообщили в полиции.
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в молдове, взрыв, полиция

На кишиневской улице едва не взорвался автомобиль

22:07 18.08.2021
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© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Полиция на время остановила движение по улице Буковиней в Кишиневе из-за угрозы взрыва газа.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники полиции совместно с подразделением быстрого реагирования Национальной инспекции полиции (НИП) предотвратили вечером в среду взрыв газа на перекрестке улиц Буковиней и Рэдэуцану в Кишиневе.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Как сообщили в пресс-службе НИП, в единую службу 112 поступил звонок от гражданина, который сообщил, что на дороге в автомобиле может произойти возгорание.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaПолиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Полиция предотвратила взрыв на улице Буковиней в Кишиневе
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Сотрудники НИП совместно с коллегами из подразделения быстрого реагирования немедленно выехали на место, движение транспорта по улице было остановлено.

"Прибыв на место, правоохранители обнаружили автомобиль Skoda Octavia, в багажнике которого находился газовый баллон, издававший сильный запах газа", - сообщает полиция.

Владелец автомобиля, мужчина 24 лет, сообщил правоохранителям, что утечка газа произошла, по всей видимости, из-за неисправности баллона.
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Угроза взрыва была устранена, движение по улице Буковиней восстановлено, сообщили в полиции.
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