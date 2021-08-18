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Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана
Стало известно где прячется президент Афганистана
2021-08-18T17:02+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после захвата Кабула представителями "Талибана"*, находится в Арабских эмиратах, в среду подтвердил МИД ОАЭ, передает РИА Новости.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в России
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в мире, афганистан

Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана

17:02 18.08.2021 (обновлено: 17:10 18.08.2021)
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© AP Photo / Rahmat GulПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
С момента захвата власти в Афганистане талибами* местонахождение президента страны, который покинул ее пределы, было неизвестно.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после захвата Кабула представителями "Талибана"*, находится в Арабских эмиратах, в среду подтвердил МИД ОАЭ, передает РИА Новости.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в России
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