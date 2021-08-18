https://ru.sputnik.md/20210818/nashelsya-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-beglogo-prezidenta-afganistana-44016994.html

Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана

Нашелся: стало известно местонахождение беглого президента Афганистана

Стало известно где прячется президент Афганистана

2021-08-18T17:02+0300

2021-08-18T17:02+0300

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после захвата Кабула представителями "Талибана"*, находится в Арабских эмиратах, в среду подтвердил МИД ОАЭ, передает РИА Новости.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в России

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