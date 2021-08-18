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https://ru.sputnik.md/20210818/o-chem-v-moskve-budut-govorit-merkel-i-putin-pravitelstvo-frg-raskrylo-detali-44014225.html
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин
2021-08-18T19:02+0300
2021-08-18T19:02+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву озвучили в Берлине, передает РИА Новости.Так, у фрау канцлерин запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Лидеры собираются обсудить международную повестку, в том числе Афганистан, Белоруссию и конфликт на востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.Из российской столицы канцлер отправится в Киев. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html
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в мире, москва, германия, владимир путин, ангела меркель

О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали

19:02 18.08.2021
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© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити". Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ
Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию 20 августа.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву озвучили в Берлине, передает РИА Новости.
Так, у фрау канцлерин запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Политика
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
13 августа, 14:28
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Лидеры собираются обсудить международную повестку, в том числе Афганистан, Белоруссию и конфликт на востоке Украины.
Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.
Из российской столицы канцлер отправится в Киев. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
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