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О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин
2021-08-18T19:02+0300
2021-08-18T19:02+0300
2021-08-18T19:02+0300
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москва
германия
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ангела меркель
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву озвучили в Берлине, передает РИА Новости.Так, у фрау канцлерин запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Лидеры собираются обсудить международную повестку, в том числе Афганистан, Белоруссию и конфликт на востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.Из российской столицы канцлер отправится в Киев. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html
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в мире, москва, германия, владимир путин, ангела меркель
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию 20 августа.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik.
Примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель
в Москву
озвучили в Берлине, передает РИА Новости
.
Так, у фрау канцлерин запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
, а также пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Лидеры собираются обсудить международную повестку, в том числе Афганистан
, Белоруссию
и конфликт на востоке Украины
.
Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.
Из российской столицы канцлер отправится в Киев
. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским
и премьером Денисом Шмыгалем
.