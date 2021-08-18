https://ru.sputnik.md/20210818/o-chem-v-moskve-budut-govorit-merkel-i-putin-pravitelstvo-frg-raskrylo-detali-44014225.html

О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали

О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали

О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин

2021-08-18T19:02+0300

2021-08-18T19:02+0300

2021-08-18T19:02+0300

политика

в мире

москва

германия

владимир путин

ангела меркель

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву озвучили в Берлине, передает РИА Новости.Так, у фрау канцлерин запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Лидеры собираются обсудить международную повестку, в том числе Афганистан, Белоруссию и конфликт на востоке Украины.Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.Из российской столицы канцлер отправится в Киев. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html

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в мире, москва, германия, владимир путин, ангела меркель