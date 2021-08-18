https://ru.sputnik.md/20210818/ot-chego-zavisit-tyazhest-protekaniya-covid-19-otvet-spetsialista-44013230.html

От чего зависит тяжесть протекания COVID-19 - ответ специалиста

От чего зависит тяжесть протекания COVID-19 - ответ специалиста

Почему коронавирус протекает тяжело ответила врач

2021-08-18T16:04+0300

2021-08-18T16:04+0300

2021-08-18T16:04+0300

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Наиболее опасным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный, об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.Она рассказала, что существуют два основных пути передачи коронавируса: воздушно-капельный и контактный. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. Второй вариант заражения происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например, при поцелуях или с кожей - если болеющий чихал в ладони и после этого вы пожали ему руку, отметила врач.Кроме этого, возможен и непрямой контакт: попадание вируса со слизистых на руки, а с грязных рук - на поверхности (мебель, ручки дверей, поручни в общественном транспорте).Если же COVID-19 попал в организм через слизистые, отметила врач, то течение заболевания осложняется."Одним словом, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое. Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски", - добавила она.Инфекционист подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя от коронавируса - вакцинироваться.

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в мире