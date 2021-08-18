https://ru.sputnik.md/20210818/pakistan-kpp-granitsa-afganistan-44001478.html

Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном

Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном

Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном

2021-08-18T11:41+0300

2021-08-18T11:41+0300

2021-08-18T11:41+0300

общество

пакистан

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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Торхам" открыт на границе Пакистана и Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.КПП "Торхам" считается главным и является наиболее загруженным на границе двух государств. Ранее пункт был закрыт после того, как талибы взяли под контроль пограничный объект со своей стороны.С момента открытия через погранпереход в и из Пакистана прошли более 720 грузовиков.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

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пакистан, афганистан, кпп