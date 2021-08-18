https://ru.sputnik.md/20210818/pogodnye-rekordy-moldovy-18-avgusta-43992623.html
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
2021-08-18T00:03+0300
2021-08-18T00:03+0300
2021-08-18T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Самое холодное 18 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1911 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 18 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +36,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html
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в молдове, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Самое холодное 18 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1911 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 18 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +36,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.