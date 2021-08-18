Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210818/pogodnye-rekordy-moldovy-18-avgusta-43992623.html
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
Погодные рекорды Молдовы 18 августа
2021-08-18T00:03+0300
2021-08-18T00:03+0300
в молдове
климат
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bea2bfeef091ced1c12040b082408e50.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Самое холодное 18 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1911 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 18 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +36,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34fc3c5140344a8e293a6f381d27c1f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 18 августа

00:03 18.08.2021
181
© Sputnik / Svyazin AlexanderДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Самое холодное 18 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1911 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2021
США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
19 февраля, 19:45
43
А температурный максимум 18 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +36,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:03Погодные рекорды Молдовы 18 августа
00:02Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
ВчераВирусы - долой: ученые рассказали, как смыть их с рук
ВчераВыгоден ли Санду визит в Москву
ВчераЛавров: Россия не торопится с признанием талибов* властями Афганистана
Вчера"Мы дома": молдавские пожарные вернулись из Греции
ВчераВырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей
ВчераКогда пройдут следующие заседания парламента: точные даты
ВчераПрофсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро дешевеют
ВчераВ Кишиневе - новый марафон вакцинации: кто может прийти за прививкой
ВчераЭксперты: почему Молдове важно сохранять хорошие отношения с Россией
ВчераМеркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах
ВчераВузы Молдовы объявили дополнительную приемную кампанию: остались бюджетные места
ВчераЭксперты: в афганских событиях есть урок и для Молдовы
ВчераМинздрав: в Молдове резко выросло количество новых случаев COVID-19
ВчераВ США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата
ВчераПожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии
ВчераРиск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных
ВчераМиссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции