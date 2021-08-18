https://ru.sputnik.md/20210818/poiskovaya-operatsiya-krusheniya-mi-8-43999733.html
Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы
2021-08-18T09:27+0300
2021-08-18T09:27+0300
2021-08-18T09:27+0300
россия
крушение
камчатка
ми-8
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы, предает РИА Новости."Восемнадцатого августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов <...> со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность", — сказали в региональном управлении МЧС.В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники, передает РИА Новости.Трагедия произошла 12 августа на юге Камчатки. Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.
https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html
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крушение, камчатка, ми-8
Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке 12 августа.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik.
На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы, предает РИА Новости
.
"Восемнадцатого августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов <...> со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность", — сказали в региональном управлении МЧС.
В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники, передает РИА Новости.
Трагедия произошла 12 августа на юге Камчатки. Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.