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Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы
2021-08-18T09:27+0300
2021-08-18T09:27+0300
россия
крушение
камчатка
ми-8
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы, предает РИА Новости."Восемнадцатого августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов &lt;...&gt; со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность", — сказали в региональном управлении МЧС.В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники, передает РИА Новости.Трагедия произошла 12 августа на юге Камчатки. Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.
https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html
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крушение, камчатка, ми-8

Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена

09:27 18.08.2021
92
CC BY 4.0 / EMERCOM of Russia / Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
CC BY 4.0 / EMERCOM of Russia /
Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке 12 августа.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. На месте падения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке завершены поисковые работы, предает РИА Новости.
"Восемнадцатого августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов <...> со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность", — сказали в региональном управлении МЧС.
В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники, передает РИА Новости.
Крушение вертолёта МИ-8 на Камчатке - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Россия
Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
13 августа, 13:28
131
Трагедия произошла 12 августа на юге Камчатки. Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.
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