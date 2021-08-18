https://ru.sputnik.md/20210818/poka-vse-spali-sammit-afganistan-sibirskaya-yazva-kitai-covid-43998510.html

Пока все спали: сибирская язва в Китае, саммит по Афганистану и ситуация с COVID

Пока все спали: сибирская язва в Китае, саммит по Афганистану и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 18.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-18T08:42+0300

2021-08-18T08:42+0300

2021-08-18T08:42+0300

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сибирская язва

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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В одной из провинций Китая зафиксированы несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы. На данный момент сообщений о летальных исходах не поступало, передает РИА Новости.Ранее в больницу уезда Вэньшуй были госпитализированы несколько пациентов с симптомами, характерными для сибирской язвы. У них были обнаружены папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения. Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.Виртуальный семинар по АфганистануАмериканский лидер Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планируют провести виртуальный саммит G7 для того, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, передает РИА Новости."Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении Белого дома.Одной из тем, которая будет затрону на виртуальном саммите - возможность предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 208,5 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 208 556 549. Из них 4 381 855 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США (37 017 741). Следом идут Индия (32 250 679) и Бразилия (20 416 183).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 892 479), Иран (4 517 243), Великобритания (6 352 224), Россия ( 6 551 934), Франция (6 581 417), Турция (6 118 478), Испания (4 733 602).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 345 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 262 589.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло семь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6320.

https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html

https://ru.sputnik.md/20210814/taliby-zakhvat-krupneyshiy-gorod-sever-afganistan-43914534.html

https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

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в мире, великобритания, сша, китай, афганистан, сибирская язва