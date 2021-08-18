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Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем
Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем
Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем
2021-08-18T08:30+0300
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У правительства под руководством Натальи Гаврилицы есть четкое видение того, как идти по пути приднестровского урегулирования. По крайней мере, об этом можно судить по результатам встречи вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и главы Бюро политики по реинтеграции Алины Гвидиани со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.Собеседники обменялись мнениями по приоритетным задачам в области урегулирования, которые изложены в программе деятельности правительства Молдовы.Кульминский и Гвидиани подтвердили готовность Кишинева к участию в новом раунде переговоров в формате "5 + 2". Обсуждались также вопросы по продвижению мер укрепления доверия.Представители правительства Молдовы отметили, что рассчитывают на поддержку Действующего председательства в ОБСЕ в деле активизации переговоров.Удастся ли новому кабмину продвинуться в политическом урегулировании приднестровского конфликта? И какие шаги должен предпринять Кишинев для этого? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik-е" рассказывает политолог, профессор Александр Кузнецов.Еще одним вопросом, который волнует жителей юга страны, а именно Гагаузской автономии, стали масштабные пожары, которые возникли из-за халатного отношения некоторых фермеров к своим обязанностям. Дело в том, что вместо того, чтобы перепахать стерню, оставшуюся от уборки урожая зерновых и кукурузы, многие оставили ее. Небывалая жара, которая господствовала в Молдове в течение нескольких дней, привела к масштабным возгораниям. О проблеме с места событий в программе "Утро на Sputnik-е" расскажет обозреватель Sputnik Молдова Алексей Карташилов.
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кишинев, тирасполь, виноград, приднестровское урегулирование, пожар, видео

Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем

08:30 18.08.2021 (обновлено: 09:15 18.08.2021)
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Кишинев продемонстрировал открытость к продолжению переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2". Насколько эффективными они окажутся - об этом в сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik-е".
У правительства под руководством Натальи Гаврилицы есть четкое видение того, как идти по пути приднестровского урегулирования. По крайней мере, об этом можно судить по результатам встречи вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и главы Бюро политики по реинтеграции Алины Гвидиани со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.
Собеседники обменялись мнениями по приоритетным задачам в области урегулирования, которые изложены в программе деятельности правительства Молдовы.
Кульминский и Гвидиани подтвердили готовность Кишинева к участию в новом раунде переговоров в формате "5 + 2". Обсуждались также вопросы по продвижению мер укрепления доверия.
Представители правительства Молдовы отметили, что рассчитывают на поддержку Действующего председательства в ОБСЕ в деле активизации переговоров.
Удастся ли новому кабмину продвинуться в политическом урегулировании приднестровского конфликта? И какие шаги должен предпринять Кишинев для этого? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik-е" рассказывает политолог, профессор Александр Кузнецов.
Еще одним вопросом, который волнует жителей юга страны, а именно Гагаузской автономии, стали масштабные пожары, которые возникли из-за халатного отношения некоторых фермеров к своим обязанностям. Дело в том, что вместо того, чтобы перепахать стерню, оставшуюся от уборки урожая зерновых и кукурузы, многие оставили ее. Небывалая жара, которая господствовала в Молдове в течение нескольких дней, привела к масштабным возгораниям. О проблеме с места событий в программе "Утро на Sputnik-е" расскажет обозреватель Sputnik Молдова Алексей Карташилов.
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