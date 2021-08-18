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В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
2021-08-18T11:55+0300
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россия
побег
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Задержан еще один из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в подмосковной Истре, передает РИА Новости. Его взяли в одном из поселков Новгородской области. Об этом сообщил в среду, 18 августа, Следственный комитет России. Но это не убийца "колбасного короля", добавляется в сообщении.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Он отбывал срок по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").Вскоре двоих беглецов задержали в Подольске. Еще один позже сам сдался правоохранительным органам.
https://ru.sputnik.md/20210812/kak-bezhali-iz-kolonii-v-istre-sledstvennyy-komitet-raskryl-podrobnosti-43840014.html
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побег, тюрьма

В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался

11:55 18.08.2021 (обновлено: 11:56 18.08.2021)
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© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкÎnchisoare
Închisoare - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Все пятеро сбежавших - уроженцы Молдовы.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Задержан еще один из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в подмосковной Истре, передает РИА Новости. Его взяли в одном из поселков Новгородской области. Об этом сообщил в среду, 18 августа, Следственный комитет России. Но это не убийца "колбасного короля", добавляется в сообщении.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Он отбывал срок по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
Как бежали из колонии в Истре: Следственный комитет раскрыл подробности
12 августа, 15:28
427
С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Вскоре двоих беглецов задержали в Подольске. Еще один позже сам сдался правоохранительным органам.
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