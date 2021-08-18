https://ru.sputnik.md/20210818/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-chut-prokhladnee-i-grozy-43991025.html
Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее и грозы
Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее и грозы
Точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 августа - Gismeteo
2021-08-18T07:00+0300
2021-08-18T07:00+0300
2021-08-18T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах - порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.Праздники и народные приметы18 августа (5 августа по старому стилю) отмечается народный праздник "Евстигней Житник", или Луков день. Православные верующие почитают память мученика Евстигния Антиохийского.Название "Житник" произошло от слова "жито", то есть "колос злака". В этот день люди задабривали землю различными обрядами, чтобы в жнивы не вселилась злая сила.На праздник девушки гуляли по сжатой тропе и собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее и грозы
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах - порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.
Праздники и народные приметы
18 августа (5 августа по старому стилю) отмечается народный праздник "Евстигней Житник", или Луков день. Православные верующие почитают память мученика Евстигния Антиохийского.
Название "Житник" произошло от слова "жито", то есть "колос злака". В этот день люди задабривали землю различными обрядами, чтобы в жнивы не вселилась злая сила.
На праздник девушки гуляли по сжатой тропе и собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет.
Какая сегодня погода, таким и декабрь будет.
Если лук прозевал, урожай потерял.
Нельзя шумно вести себя в поле, только по дороге.
Если пиявки на поверхности видны, дождь пойдет.
Если черви из-под земли вылезли, к осадкам.