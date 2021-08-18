https://ru.sputnik.md/20210818/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-chut-prokhladnee-i-grozy-43991025.html

Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее и грозы

Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее и грозы

Точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 августа - Gismeteo

2021-08-18T07:00+0300

2021-08-18T07:00+0300

2021-08-18T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах - порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +17 до +19, днем от +24 до +26.Праздники и народные приметы18 августа (5 августа по старому стилю) отмечается народный праздник "Евстигней Житник", или Луков день. Православные верующие почитают память мученика Евстигния Антиохийского.Название "Житник" произошло от слова "жито", то есть "колос злака". В этот день люди задабривали землю различными обрядами, чтобы в жнивы не вселилась злая сила.На праздник девушки гуляли по сжатой тропе и собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы