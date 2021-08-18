https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html

Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом

Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом

"Шериф" и "Динамо" загреб в Тирасполе итоги и результаты

2021-08-18T00:02+0300

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спорт

в молдове

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ТИРАСПОЛЬ, 17 авг - Sputnik. Футболисты тираспольского "Шерифа" обыграли загребское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.Встреча, состоявшаяся во вторник в Тирасполе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в ворота "шашечных" на последних минутах первого тайма оформил Адама Траоре.Для гостей стало полной неожиданностью, что с первых минут хозяева "раскусили" все тактические задумки "Динамо" и достойно соперничали с клубом из Загреба во всех линиях, порой переигрывая своих оппонентов, что подтверждается статистикой.К концу тайма скорости подупали, но против статистики не попрешь - и количество ударов, и уровень исполнения, и процент точных пасов - все было на стороне тираспольчан.Однако вскоре количество перешло в качество. Второй тайм не оставил шансов для гостей. На 54-й минуте нападающий "Шерифа" Коловос увеличил преимущество хозяев.Вторая половина встречи прошла под диктовку "Шерифа", а в конце встречи Траоре оформил дубль.Тираспольский клуб отыграл квалификационный турнир без поражений. В прошлом туре прошел сербскую "Црвену Звезду" с общим счетом 2:1. Ответная встреча в Загребе состоится 25 августа.

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