https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html
Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
"Шериф" и "Динамо" загреб в Тирасполе итоги и результаты
2021-08-18T00:02+0300
2021-08-18T00:02+0300
2021-08-18T00:10+0300
спорт
в молдове
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ТИРАСПОЛЬ, 17 авг - Sputnik. Футболисты тираспольского "Шерифа" обыграли загребское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.Встреча, состоявшаяся во вторник в Тирасполе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в ворота "шашечных" на последних минутах первого тайма оформил Адама Траоре.Для гостей стало полной неожиданностью, что с первых минут хозяева "раскусили" все тактические задумки "Динамо" и достойно соперничали с клубом из Загреба во всех линиях, порой переигрывая своих оппонентов, что подтверждается статистикой.К концу тайма скорости подупали, но против статистики не попрешь - и количество ударов, и уровень исполнения, и процент точных пасов - все было на стороне тираспольчан.Однако вскоре количество перешло в качество. Второй тайм не оставил шансов для гостей. На 54-й минуте нападающий "Шерифа" Коловос увеличил преимущество хозяев.Вторая половина встречи прошла под диктовку "Шерифа", а в конце встречи Траоре оформил дубль.Тираспольский клуб отыграл квалификационный турнир без поражений. В прошлом туре прошел сербскую "Црвену Звезду" с общим счетом 2:1. Ответная встреча в Загребе состоится 25 августа.
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в молдове
Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
00:02 18.08.2021 (обновлено: 00:10 18.08.2021)
В упорном поединке "желто-черные" на своем поле разгромили "шашечных".
ТИРАСПОЛЬ, 17 авг - Sputnik. Футболисты тираспольского "Шерифа" обыграли загребское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Тирасполе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в ворота "шашечных" на последних минутах первого тайма оформил Адама Траоре.
Для гостей стало полной неожиданностью, что с первых минут хозяева "раскусили" все тактические задумки "Динамо" и достойно соперничали с клубом из Загреба во всех линиях, порой переигрывая своих оппонентов, что подтверждается статистикой.
К концу тайма скорости подупали, но против статистики не попрешь - и количество ударов, и уровень исполнения, и процент точных пасов - все было на стороне тираспольчан.
Однако вскоре количество перешло в качество. Второй тайм не оставил шансов для гостей. На 54-й минуте нападающий "Шерифа" Коловос увеличил преимущество хозяев.
Вторая половина встречи прошла под диктовку "Шерифа", а в конце встречи Траоре оформил дубль.
Тираспольский клуб отыграл квалификационный турнир без поражений. В прошлом туре прошел сербскую "Црвену Звезду" с общим счетом 2:1. Ответная встреча в Загребе состоится 25 августа.