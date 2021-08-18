https://ru.sputnik.md/20210818/shou-sherif-debyut-var-furor-traore-razgrom-zagreb-44003660.html

Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"

Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"

Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"

2021-08-18T11:13+0300

2021-08-18T11:13+0300

2021-08-18T11:29+0300

спорт

тирасполь

шериф

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 18 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь ликует - "Шериф" феерично стартовал в плей-офф Лиги чемпионов и вплотную приблизился к выходу в групповую стадию главного европейского турнира. Чемпион Молдовы продолжил беспроигрышную серию в еврокубковой кампании разгромом "Динамо" Загреба – 3:0. Сумасшедший футбольный вечер транслировали более пятидесяти стран.VAR и прочие деталиLIVE из Тирасполя наблюдали в полусотне стран мира. Главную арену спорткомплекса "Шериф" "накрыла" Лига чемпионов. Стадион оформили по протоколу УЕФА. Повсюду логотипы, камеры для прямых трансляций. Тираспольские футболисты на поле вышли в новой "парадной" форме - участников плей-офф Лиги чемпионов.Перед стартовым свистком прозвучал один из самых знаменитых футбольных гимнов. В этом году еврокубковый ритуал прошел без круглого знамени Лиги чемпионов. Карантинные ограничения коснулись и зрителей. Оптимисты на трибунах сказали бы: "стадион наполовину заполнен". Но они были слишком увлечены верой в свою команду."Это просто сумасшедшая игра. Пройдем "Динамо" Загреб и к нам приедут настоящие суперзвезды футбола. Мы столько этого ждали. Лично моя мечта здесь - увидеть Роналду", - на подъеме заявил один футбольных фанов на трибуне.Именитый соперник, звездный рефери. Ажиотаж вокруг матча подогрело назначение главного арбитра Джонейта Чакыра. Турецкий рефери работал в финальных турнирах двух Мундиалей, судил финал Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом". В Тирасполе Чакыр действовал как лучший арбитр - на поле он был практически не заметен. За весь матч влепил одну желтую карточку хорвату Луке Менало на 76-й минуте встречи.Еще одна сенсация – VAR. Система видеопомощи арбитрам в Тирасполе работала впервые. Из технических новинок – "дистанционка" для журналистов. Пресс-конференцию тренеры команд провели по видеосвязи. Первым в послематчевом мониторе появился поверженный наставник "Динамо"."Честно говоря, план не сработал. "Шериф" не давал нам пространства для игры, времени для решений. Были хорошие контратаки у "Шерифа". Они просто приходили на нашу сторону поля и забивали. Признаться честно, мы им даже помогали – рисковали там, где не было в этом необходимости", - сказал после матча главный тренер хорват Дамир Крэнар.Шедевр Коловоса и дубль ТраореИсторическая победа над "синими" – командный фурор "Шерифа" и личный рывок для Адама Траоре. 25-летний форвард вывел желто-черных вперед на 45-й минуте встречи, а на 80-й оформил дубль и обеспечил разгромный счет. УЕФА назвал Траоре лучшим игроком матча. У малийского героя уже наметилась своя фан-группа – приветствия, фото, автографы. Еще один любимчик публики - грек Димитрос Коловос. Харизматичный полузащитник подарил болельщикам шедевральный второй гол в матче."Самое главное, что команда победила. Не важно, если бы забил кто-то другой, я был бы так же рад. В первую очередь это командная игра. Я играю не для себя, а для команды в целом. Но у нас две игры. Нам надо сконцентрироваться и показать хороший результат. Мы еще не в групповом этапе", - прокомментировал свой гол Димитрос Коловос.Подкрепил мнение Коловоса и главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб. По словам украинского наставника, он полностью согласен со своими футболистами во всех компонентах футбольного вторника."Честь и хвала моим ребятам. Самое важное – не терять концентрацию, забывать концентрацию. У нас будет неделя, чтобы подготовиться к ответной игре. Накопить сил и тоже сыграть в удовольствие. А это командная работа как в обороне, так и в атаке", - подчеркнул Юрий Вернидуб.Лигочемпионский прорывТираспольский "Шериф" в шаге от нового рекорда. Если пройдет "Динамо" Загреб, попадет в групповую стадию Лиги чемпионов. Это будет историческое событие в жизни молдавского футбола – ни один клуб так далеко в лигочемпионской гонке не заходил. Приближается к еврокубковой мечте месте с желто-черными "осами" и голкипер Дмитрий Челядник. В этот раз он поддерживал свою команду на трибуне."Отличный матч. Спасибо ребятам. Если пройдем дальше – будет, несомненно, событие. И для меня лично, потому что, наверное, мечта каждого футболиста в мире – поиграть в группе Лиги чемпионов. Надеюсь, она сбудется", - сказал вратарь "Шерифа".За взятием "голубых львов" (боевое прозвище "Динамо") наблюдали во всех уголках мира. Экс-игрок "Шерифа" Рифет Капич провел яркий вечер у своего боснийского монитора и в комментарии не жалел эмоций."Я просто в шоке. Я клянусь, что не верю в это. Я подозревал, что будет трудная игра, потому что хорватская команда очень сильная. Но чтобы выиграть у них 3:0. Даже не знаю, что сказать вам", - прокомментировал результат матча для Sputnik боснийский футболист.У Рифета Капича и других неравнодушных к большому футболу есть неделя, чтобы осознать происходящее – в двухматчевой дуэли желто-черные уже поставили "шашечным" шах. Остался мат. Ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов "Шериф" и "Динамо" проведут 25 августа в Загребе.

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тирасполь, шериф, футбол