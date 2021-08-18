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Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
Штормовое предупреждение в Молдове ожидается гроза и шквалистый ветер
2021-08-18T12:55+0300
2021-08-18T14:13+0300
общество
в молдове
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предупреждение
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла новое штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидается атмосферная нестабильность. Предупреждение будет активно 18 августа с 14 до 17 часов. "Сегодня, 18 августа, в период с 14 по 17 часов ожидаются грозы с осадками 15-25 литров на квадратный метр и шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду", - уточнили в Госгидрометео. Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.Топ главных фактов о грозе и основные советы:
https://ru.sputnik.md/20200630/spasateli-sovetuyut-kak-luchshe-perezhit-grozu-i-grad-30769137.html
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в молдове, молдова, предупреждение

Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер

12:55 18.08.2021 (обновлено: 14:13 18.08.2021)
512
© Sputnik / Mihai CarausДождь
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Очередное предупреждение в республике: ожидаются сильные грозы с обильными осадками.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла новое штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидается атмосферная нестабильность.
Предупреждение будет активно 18 августа с 14 до 17 часов.
"Сегодня, 18 августа, в период с 14 по 17 часов ожидаются грозы с осадками 15-25 литров на квадратный метр и шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду", - уточнили в Госгидрометео.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.
2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.
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30 июня 2020, 14:38
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3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.
4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.
6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.
Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.
Топ главных фактов о грозе и основные советы:
© SputnikКак обезопасить себя во время грозы и молнии
Как обезопасить себя во время грозы и молнии - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
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