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Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"
Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"
Президент США Джо Байден выступил в Вашингтоне с речью, в которой прокомментировал ситуацию в Афганистане.
2021-08-18T17:35+0300
2021-08-18T17:35+0300
2021-08-18T17:35+0300
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Президент США Джо Байден в ходе телеобращения высказался по поводу ситуации в Афганистане. По его мнению, Америка выполнила свои цели по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида"*. Он также заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров, однако, заявил об "обвале" ситуации после ухода американских войск. Подробнее — в видео RT.* "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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видео, в мире, мультимедиа
Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"
Президент США Джо Байден выступил в Вашингтоне с речью, в которой прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Президент США Джо Байден в ходе телеобращения высказался по поводу ситуации в Афганистане. По его мнению, Америка выполнила свои цели по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида"*.
Он также заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта.
"Американские военные не должны сражаться и погибать в войне, которую афганские силы не хотят вести сами", - заявил президент США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, однако, заявил об "обвале" ситуации после ухода американских войск. Подробнее — в видео RT.
* "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.