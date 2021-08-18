https://ru.sputnik.md/20210818/sozhaleniy-net-bayden-nazval-vyvod-voysk-afganistana-pravilnym-resheniem-44015664.html

Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"

Сожалений нет: Байден назвал вывод войск из Афганистана "правильным решением"

Президент США Джо Байден выступил в Вашингтоне с речью, в которой прокомментировал ситуацию в Афганистане.

2021-08-18T17:35+0300

2021-08-18T17:35+0300

2021-08-18T17:35+0300

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Президент США Джо Байден в ходе телеобращения высказался по поводу ситуации в Афганистане. По его мнению, Америка выполнила свои цели по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида"*. Он также заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров, однако, заявил об "обвале" ситуации после ухода американских войск. Подробнее — в видео RT.* "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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