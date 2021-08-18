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В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями

В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями

В Страшенах прогремел взрыв накануне вечером, в чем причина взрыва и другие подробности рассказали в АО "Молдовагаз"

2021-08-18T10:31+0300

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Страшенах прогремел взрыв накануне вечером, о причинах взрыва и других подробностях рассказали в АО "Молдовагаз". "Инцидент произошел 17 августа во время выполнения сотрудниками текущих ремонтных работ на отключающем устройстве одного из газовых колодцев, расположенного по адресу Георге Уреке, 12", - уточнили в компании-поставщике.Как добавили в АО "Молдовагаз", обстоятельства произошедшего устанавливаются специальной комиссией, созданной на предприятии "Яловень-газ", в состав которого входит "Стрэшень-газ".По данным компании, в результате взрыва два слесаря-контролера, являющиеся сотрудниками филиала "Стрэшень-газа", получили ожоги различной степени тяжести.Оба пострадавших госпитализированы в районную больницу, их текущее состояние оценивается как стабильное. Как уточнили в "Молдовагаз", о произошедшем проинформированы Инспекция по труду, отраслевой профсоюз, а также Агентство по техническому надзору.

https://ru.sputnik.md/20210811/vzryv-bendery-neizvestnye-podorvali-bankomat-43791959.html

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