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В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями
В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями
В Страшенах прогремел взрыв накануне вечером, в чем причина взрыва и другие подробности рассказали в АО "Молдовагаз"
2021-08-18T10:31+0300
2021-08-18T10:32+0300
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взрыв
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Страшенах прогремел взрыв накануне вечером, о причинах взрыва и других подробностях рассказали в АО "Молдовагаз". "Инцидент произошел 17 августа во время выполнения сотрудниками текущих ремонтных работ на отключающем устройстве одного из газовых колодцев, расположенного по адресу Георге Уреке, 12", - уточнили в компании-поставщике.Как добавили в АО "Молдовагаз", обстоятельства произошедшего устанавливаются специальной комиссией, созданной на предприятии "Яловень-газ", в состав которого входит "Стрэшень-газ".По данным компании, в результате взрыва два слесаря-контролера, являющиеся сотрудниками филиала "Стрэшень-газа", получили ожоги различной степени тяжести.Оба пострадавших госпитализированы в районную больницу, их текущее состояние оценивается как стабильное. Как уточнили в "Молдовагаз", о произошедшем проинформированы Инспекция по труду, отраслевой профсоюз, а также Агентство по техническому надзору.
https://ru.sputnik.md/20210811/vzryv-bendery-neizvestnye-podorvali-bankomat-43791959.html
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в молдове, взрыв, молдова, страшены, газ, молдовагаз

В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями

10:31 18.08.2021 (обновлено: 10:32 18.08.2021)
233
© Photo : Miroslav RotariПожар в здании Филармонии
Пожар в здании Филармонии - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Взрыв произошел во время текущих ремонтных работ, пострадали сотрудники "Молдовагаз".
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Страшенах прогремел взрыв накануне вечером, о причинах взрыва и других подробностях рассказали в АО "Молдовагаз".
"Инцидент произошел 17 августа во время выполнения сотрудниками текущих ремонтных работ на отключающем устройстве одного из газовых колодцев, расположенного по адресу Георге Уреке, 12", - уточнили в компании-поставщике.
Как добавили в АО "Молдовагаз", обстоятельства произошедшего устанавливаются специальной комиссией, созданной на предприятии "Яловень-газ", в состав которого входит "Стрэшень-газ".
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По данным компании, в результате взрыва два слесаря-контролера, являющиеся сотрудниками филиала "Стрэшень-газа", получили ожоги различной степени тяжести.
Оба пострадавших госпитализированы в районную больницу, их текущее состояние оценивается как стабильное.
Как уточнили в "Молдовагаз", о произошедшем проинформированы Инспекция по труду, отраслевой профсоюз, а также Агентство по техническому надзору.
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