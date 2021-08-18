https://ru.sputnik.md/20210818/sukharevskaya-evrointegratsiya--put-degradatsia-43974453.html

Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации

Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации

Российский политолог сравнила темпы экономического роста бывших стран Советского Союза, выделила самые бедных из них и объяснила причину деградации и... 18.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-18T09:00+0300

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Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации

Евроинтеграция – это путь в никуда. Об этом красноречиво говорят темпы экономического развития государств-членов бывшего СССР. Бедные страны, стартовавшие с очень низких позиций, но отказавшиеся от евроинтеграции, демонстрируют очень высокие показатели экономического роста. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.Сухаревская считает, что выделение квот и проникновение на рынок Европы происходит за счет товаров самого низкого качества - это сырье, жмых, корки от яблок, если они нужны при производстве сидра, но не яблоки. Машиностроительная продукция востребована только в СНГ."Происходит деградация и деиндустриализация экономики, что влечет за собой отток населения – иммиграцию. Для Европейского союза это интереснее, чем арабские или мусульманские мигранты, которые далеки от европейцев по культуре и менталитету. Мигранты из стран Союза тяжело работают в странах Европы, обеспечивая экономическое развитие ЕС. Поэтому, безусловно, евроинтеграция – это путь к деградации", - заключила собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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