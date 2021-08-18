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Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
Российский политолог сравнила темпы экономического роста бывших стран Советского Союза, выделила самые бедных из них и объяснила причину деградации и... 18.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-18T09:00+0300
2021-08-18T09:00+0300
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Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации
Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации
Евроинтеграция – это путь в никуда. Об этом красноречиво говорят темпы экономического развития государств-членов бывшего СССР. Бедные страны, стартовавшие с очень низких позиций, но отказавшиеся от евроинтеграции, демонстрируют очень высокие показатели экономического роста. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.Сухаревская считает, что выделение квот и проникновение на рынок Европы происходит за счет товаров самого низкого качества - это сырье, жмых, корки от яблок, если они нужны при производстве сидра, но не яблоки. Машиностроительная продукция востребована только в СНГ."Происходит деградация и деиндустриализация экономики, что влечет за собой отток населения – иммиграцию. Для Европейского союза это интереснее, чем арабские или мусульманские мигранты, которые далеки от европейцев по культуре и менталитету. Мигранты из стран Союза тяжело работают в странах Европы, обеспечивая экономическое развитие ЕС. Поэтому, безусловно, евроинтеграция – это путь к деградации", - заключила собеседник.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации

09:00 18.08.2021
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Радио
Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Российский политолог сравнила темпы экономического роста бывших стран Советского Союза, выделила самые бедных из них и объяснила причину деградации и деиндустриализации экономики.
Евроинтеграция – это путь в никуда. Об этом красноречиво говорят темпы экономического развития государств-членов бывшего СССР. Бедные страны, стартовавшие с очень низких позиций, но отказавшиеся от евроинтеграции, демонстрируют очень высокие показатели экономического роста. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.

Страны Восточного партнерства – активные страны. Грузия, Молдова и Украина - среди своих собратьев по СНГ - как раз отличаются наибольшей бедностью и наибольшим падением промышленного и торгового потенциала с СНГ. Но свято место пусто не бывает, поэтому в этих трех странах нарастает торговля с Европейским союзом.

Ольга Сухаревская - Sputnik Молдова
Ольга Сухаревская
Магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист
Сухаревская считает, что выделение квот и проникновение на рынок Европы происходит за счет товаров самого низкого качества - это сырье, жмых, корки от яблок, если они нужны при производстве сидра, но не яблоки. Машиностроительная продукция востребована только в СНГ.
"Происходит деградация и деиндустриализация экономики, что влечет за собой отток населения – иммиграцию. Для Европейского союза это интереснее, чем арабские или мусульманские мигранты, которые далеки от европейцев по культуре и менталитету. Мигранты из стран Союза тяжело работают в странах Европы, обеспечивая экономическое развитие ЕС. Поэтому, безусловно, евроинтеграция – это путь к деградации", - заключила собеседник.
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