https://ru.sputnik.md/20210818/sukharevskaya-evrointegratsiya--put-degradatsia-43974453.html
Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
Российский политолог сравнила темпы экономического роста бывших стран Советского Союза, выделила самые бедных из них и объяснила причину деградации и... 18.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-18T09:00+0300
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2021-08-18T09:00+0300
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Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации
Сухаревская: евроинтеграция – это путь к деградации
Евроинтеграция – это путь в никуда. Об этом красноречиво говорят темпы экономического развития государств-членов бывшего СССР. Бедные страны, стартовавшие с очень низких позиций, но отказавшиеся от евроинтеграции, демонстрируют очень высокие показатели экономического роста. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.Сухаревская считает, что выделение квот и проникновение на рынок Европы происходит за счет товаров самого низкого качества - это сырье, жмых, корки от яблок, если они нужны при производстве сидра, но не яблоки. Машиностроительная продукция востребована только в СНГ."Происходит деградация и деиндустриализация экономики, что влечет за собой отток населения – иммиграцию. Для Европейского союза это интереснее, чем арабские или мусульманские мигранты, которые далеки от европейцев по культуре и менталитету. Мигранты из стран Союза тяжело работают в странах Европы, обеспечивая экономическое развитие ЕС. Поэтому, безусловно, евроинтеграция – это путь к деградации", - заключила собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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экспертиза, подкасты, аудио
Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
Российский политолог сравнила темпы экономического роста бывших стран Советского Союза, выделила самые бедных из них и объяснила причину деградации и деиндустриализации экономики.
Евроинтеграция – это путь в никуда. Об этом красноречиво говорят темпы экономического развития государств-членов бывшего СССР. Бедные страны, стартовавшие с очень низких позиций, но отказавшиеся от евроинтеграции, демонстрируют очень высокие показатели экономического роста. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.
Страны Восточного партнерства – активные страны. Грузия, Молдова и Украина - среди своих собратьев по СНГ - как раз отличаются наибольшей бедностью и наибольшим падением промышленного и торгового потенциала с СНГ. Но свято место пусто не бывает, поэтому в этих трех странах нарастает торговля с Европейским союзом.
Ольга Сухаревская
Магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист
Сухаревская считает, что выделение квот и проникновение на рынок Европы происходит за счет товаров самого низкого качества - это сырье, жмых, корки от яблок, если они нужны при производстве сидра, но не яблоки. Машиностроительная продукция востребована только в СНГ.
"Происходит деградация и деиндустриализация экономики, что влечет за собой отток населения – иммиграцию. Для Европейского союза это интереснее, чем арабские или мусульманские мигранты, которые далеки от европейцев по культуре и менталитету. Мигранты из стран Союза тяжело работают в странах Европы, обеспечивая экономическое развитие ЕС. Поэтому, безусловно, евроинтеграция – это путь к деградации", - заключила собеседник.